«Задача – чтобы сельчане заработали, а жители городов покупали продукты без перекупщиков»

Потребительским кооперативам Татарстана в этом году нужно увеличить заготовку сельхозпродукции, нарастить производство и расширить ассортимент производимых товаров. Такую задачу поставил руководителям потребительских обществ и кооперативов республики глава Татпотребсоюза Ришат Шаймарданов.

По словам Ришата Шаймарданова, задача потребкооперации Татарстана на этот год – довести заготовки до 11 млрд рублей Фото: tps.tatarstan.ru

«Нынешняя ситуация обязывает расширить виды заготовок»

По словам Ришата Шаймарданова, задача потребкооперации Татарстана на этот год – довести заготовки до 11 млрд рублей. Для этого предлагается закупать продукцию личных подсобных хозяйств на сумму не менее 40 тыс. рублей с каждого подворья. За прошлый год заготооборот составил 9,8 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2020-м. С одного двора было закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья на сумму 35 тыс. рублей.

«Нам необходимо в этом году обеспечить подворный обход во всех населенных пунктах для определения ресурсов заготовок, количества подворий, занятых производством сельскохозяйственной продукции и сырья. Такую работу мы еще 10 лет тому назад проводили, пора обновить всю статистику, главное надо знать ресурсы каждого вида заготовок. Сейчас нет сезонности, многие виды заготовок требуют каждодневной кропотливой работы», – сказал докладчик.

По словам Шаймарданова, нынешняя ситуация обязывает кооператоров расширить виды заготовок, особенно продовольственной группы товаров, производимых в личных подсобных хозяйствах. «Сегодня сельское население имеет консервированную продукцию, различные виды варенья. Это все надо собирать у населения, эту продукцию должен видеть городской житель на ярмарках», – отметил он.

Руководитель Татпотребсоюза подчеркнул, что в прошлом году остро стоял вопрос организации закупок картофеля и овощей. «За год их закуплено 6,2 тыс. и 4,6 тыс. тонн соответственно, в том числе период ярмарок реализованы 2,5 тыс. тонн картофеля и 1,4 тыс. тонн овощей. Ярмарочный сезон прошлого года показал, что эти объемы очень малы. Руководителям райпо необходимо коренным образом изменить свое отношение к указанным видам заготовок», – заметил он.

В связи с этим докладчик попросил задействовать имеющиеся овощехранилища и предусмотреть их наличие во всех райпо, а также рассмотреть другие варианты организации временного хранения, восстановить ранее действующие механизмы и способы заготовок. «Заготовка картофеля и овощей должна быть под личным контролем каждого руководителя райпо и кооператива. Отсутствие штатных заготовителей должно быть компенсировано организацией и расширением закупки продукции личных подсобных хозяйств сельскими магазинами, действующими по схеме магазин-заготпункт. Необходимо переходить на договорные отношения с заготовителями, а не работать по расценкам», – обратился он к собравшимся.

Шаймарданов также сообщил, что на развитие материально-технической базы заготовок в этом году планируется направить 300 млн рублей. «Основные предпосылки усиления роли райпо, как основного заготовителя на селе, зависят от состояния и наличия материально-технической базы заготовок. При модернизации систем заготовок необходимо подключаться и к федеральным мерам поддержки через гранты, которые предназначены сельскохозяйственным потребительским кооперативам», – убежден он.

В прошлом году остро стоял вопрос организации закупок картофеля и овощей Фото: © «Татар-информ»

«Собственная продукция – это обеспечение продовольственной безопасности»

Ришат Шаймарданов рассказал, что общий объем производства продукции кооперативов за прошлый год составил 2,3 млрд рублей с ростом на 26%. «Обеспечен рост уровня использования производственных мощностей на 18% и составил 63%. Всем райпо необходимо довести этот показатель до 80%. Наша задача – довести удельный вес реализации собственной продукции в розничной торговле на уровне не менее 25%. Там, где успешно работают производственные предприятия, они и приближены к этим показателям. Это не самоцель, а жизненная необходимость с учетом спроса населения», – заявил он.

Руководитель Татпотребсоюза добавил, что задача производственной отрасли – обеспечить объем производства собственной продукции на уровне не ниже 2,6 млрд рублей, расширить ассортимент производимых товаров при «надежном сбыте, в первую очередь, через внутрисистемный товарообмен».

«Эта отрасль без материальных затрат может обеспечить выпуск новых видов и ранее производимых товаров. Собственная продукция предприятий – это возможность обеспечения продовольственной безопасности каждого райпо, системы в целом, а также республики и нашего государства», – подчеркнул докладчик.

Отдельно Шаймарданов остановился на вопросе возобновления деятельности ранее закрытых и переданных в аренду магазинов. По его словам, в этом году они все должны быть задействованы. «Это относится Альметьевскому, Мамадышскому, Бавлинскому, Бугульминскому, Заинскому руководителям райпо. Просим муниципальные органы власти оказать поддержку в возобновлении работы таких магазинов», – сказал он.

Руководитель Татпотребсоюза добавил, что практически заново предстоит развивать на селе оказание платных услуг и бытовое обслуживание. В связи с этим, по его мнению, необходимо создать систему, позволяющую оказывать услуги по заказам. «Годовой объем услуг в отчетном году составил 136 млн рублей. Никто нам не запрещает заняться различными видами услуг, пользующихся спросом у населения», – продолжил докладчик.

Кроме того, он призвал представителей потребительских обществ и кооперативов в этом году обеспечить розничный товарооборот в объеме не менее 5,6 млрд рублей, а продажу на одного сельского жителя на уровне более 15 тыс. рублей, а также увеличить число населенных пунктов, обслуживаемых мобильной торговлей, повысить эффективность использования автолавок и торговых объектов.

Марат Зяббаров убежден, что Татпотребсоюз должен активнее работать с республиканскими товаропроизводителями Фото: © «Татар-информ»

«Нужно создать реестры производителей и заготовителей картофеля и овощей»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров убежден, что Татпотребсоюз должен активнее работать с республиканскими товаропроизводителями, обеспечить целостную систему заготовок, без которой не решить проблему импортозамещения.

«В вопросе заготовки, особенно картофеля и овощей, считаю, что Татпотребсоюз может обеспечить потребность населения местной продукцией в полном объеме. Объем заготовки составляет всего около 9,9 млрд рублей, а это менее трети от излишков продукции населения. Обращаюсь к главам районов – это ваша приоритетная задача, которая должна решаться на муниципальном уровне. Для этого республика создает все необходимые условия. Только в прошлом году было передано 18 единиц транспорта для заготовителей», – отметил он.

По словам министра, на ближайшую перспективу Татпотребсоюзу необходимо сформировать республиканские реестры производителей и заготовителей (закупщиков) картофеля и овощей.

«По итогам прошлого года вами картофеля заготовлено лишь 1% от произведенного объема. Мы запустили программу строительства овощехранилищ. В этом году финансируем проектные работы. Наша задача организовать работу так, чтобы сельчане заработали, а жители городов покупали качественные продукты питания, минуя длинную цепочку перекупщиков», – подчеркнул он.

Глава Минсельхозпрода также попросил максимально эффективно использовать каждую автолавку и оптимизировать их транспортные и логистические издержки, обеспечить контроль исполнения графиков выездной торговли по обслуживанию сельских населенных пунктов товарами первой необходимости.

Ключевым направлением роста Татпотребсоюза, по мнению Зяббарова, может стать организация питания на предприятиях Татарстана. «Организовать питание на предприятиях возможно в каждом районе. Сегодня доля общепита в объеме оказываемых услуг Татпотребсоюза – всего 4%», – сказал он.

Виталий Бродский: «Ваша и наша общая задача – восстановить заготовителей, хотя бы по одному на сельское поселение. Определиться с руководителями этих отраслей, райпо и кооперативов, создать необходимую базу, а где она есть – обеспечить целевое использование» Фото: rus.coop/ru

«Важно организовать поставку продукции потребкооперации за пределы республики»

Заместитель председателя правления Центрсоюза России Виталий Бродский в своем выступлении также подчеркнул, что социально значимой отраслью на данный момент является заготовка сельскохозяйственной продукции. «Ваша и наша общая задача – восстановить заготовителей, хотя бы по одному на сельское поселение. Определиться с руководителями этих отраслей, райпо и кооперативов, создать необходимую базу, а где она есть – обеспечить целевое использование», – заявил он.

По словам Бродского, кооператоры должны гарантировать приемку всей продукции, произведенной и предлагаемой сельчанами и личными подсобными хозяйствами, расширить работу по сбору и переработке сырья. Кроме того, важно организовать поставку продукции, производимой и заготавливаемой потребительской кооперацией, за пределы республики.

«Необходимо обеспечить наращивание объемов производства и расширение ассортимента продукции с ориентацией на потребительский спрос, не ограничиваясь производством хлебобулочных изделий. Требуется найти возможности для рационального использования производственных мощностей на базе современных технологий возрождения старинных национальных рецептов, увеличения объемов производства экологичной продукции с использованием местного сырья, производство диетических сортов хлебобулочных изделий», – сказал он.

Заместитель председателя правления Центрсоюза добавил, что на кооператорах «лежит социальная ответственность» по обеспечению товарами первой необходимости сельских жителей, отдаленных и малых населенных пунктов. Поэтому, по его словам, необходимо расширить функциональную направленность автолавок и сельских магазинов, «превращая их в социальный центр общественной жизни села».

«Текущие санкции – это нечто новое, с ними каждый из нас вряд ли когда-либо сталкивался. В нынешних реалиях мы обязательно будем работать и справимся. Посетив выставку продукции Татпотребсоюза, отпали всякие сомнения. Увидел такой решительный настрой коллег: “Да, сложности есть с поставками, но мы будем продолжать трудиться, будем только наращивать объемы”», – отметил он.

«Нам бы очень хотелось принять все меры для восстановления утерянных позиций и восстановить предприятия общепита с учетом требований сегодняшнего дня и перспективы. А в нынешних реалиях это как никогда актуально. Вы знаете, что крупнейшие компании уходят с рынка общепита. Это дает определенные возможности для всей потребительской кооперации России», – заключил Бродский.