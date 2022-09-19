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Ру Тат
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Казань
19 сентября 2022  11:58

Крупные ивенты перенесут с «Черного озера» в другие парки Казани из-за претензий жителей

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Масштабные мероприятия в следующем году будут перенесены из казанского парка «Черное озеро» на другие городские площадки по причине недовольства местных жителей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Она отметила, что в прошедшем летнем сезоне на площадке «Черного озера» была развернута активная развлекательная программа в обновленных павильонах и на открытом воздухе. 

«Вместе с этим высокая интенсивность мероприятий в парке вызвала недовольство жителей близлежащих домов. Поэтому в следующем летнем сезоне мы планируем проводить большие мероприятия в других парках», – подчеркнула Айгуль Латыпова.

Она добавила, что территория «Черного озера» в следующем году будет использована для проведения спокойных, камерных мероприятий и комфортного отдыха. 

#Деловой понедельник #парк Черное озеро #парки и скверы казани #летний сезон
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