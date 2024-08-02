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СВО 2 августа 2024 10:26

Крупнейший вуз Татарстана взял на себя оплату обучения детей участников СВО

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Крупнейший вуз Татарстана взял на себя оплату обучения детей участников СВО
КФУ взял на себя оплату обучения детей участников СВО
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский федеральный университет взял на себя оплату обучения детей участников СВО. Такое решение принял ректорат вуза при поддержке руководства республики.

«На основании Устава КФУ принято решение о снижении стоимости платных образовательных услуг на 100 процентов в 2024/2025 учебном году детям лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», – говорится на сайте КФУ.

Речь идет о поддержке студентов, которые обучаются в КФУ (включая филиалы) на очной и очно-заочной формах обучения, получая высшее образование впервые (бакалавриат или специалитет).

Однако стоит отметить, что данная льгота не распространяется на обучающихся, принятых в Казанский федеральный в предстоящем учебном году в порядке перевода из других образовательных организаций.

Финансирование будет осуществлено за счет собственных средств вуза, включая средства, полученные от коммерческой деятельности, добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц. Объем финансирования составит до 25 миллионов рублей на 2024/2025 учебный год.

«Необходимость и своевременность принятия этого важного решения еще раз подтверждается большим количеством обращений от детей участников СВО в администрацию университета с соответствующими просьбами», – добавили в вузе.

Установленные Казанским университетом меры по снижению стоимости платных образовательных услуг для детей участников специальной военной операции утверждены по согласованию с руководством Республики Татарстан и поддержаны лично Раисом РТ Рустамом Миннихановым. КФУ получает от республики значительную финансовую поддержку на многие научные и образовательные проекты, что позволило выделить финансирование на эти цели из собственных средств вуза и принять решение о шагах поддержки.

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#КФУ #спецоперация #льготы
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