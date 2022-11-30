Крупнейший в Поволжье комплекс беспривязного содержания коров построят в Татарстане

В селе Ульянково Кайбицкого района Татарстана в следующем году начнется строительство молочного комплекса с одновременным содержанием до 6,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 3,4 тыс. коров. Это будет крупнейший в Поволжье и восточных регионах России комплекс беспривязного содержания КРС – big-box с автоматической кросс-вентиляцией, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Площадь комплекса составит менее 50 гектаров, поскольку строиться он будет по технологии «моноблока», которая позволит полностью разместить поголовье в двух больших зданиях по принципу «все под одной крышей», отметили в министерстве.

Новый молочный комплекс будет полноценно запущен в работу в 2025 году. Его поголовье сформируют из нетелей голштинской породы черно-пестрой масти российской селекции, подобранных в отечественных племенных хозяйствах.

Доить коров будут трижды в день в автоматическом доильном зале типа «карусель» на 80 мест. Ожидается, что среднесуточный надой на корову составит не менее 35 кг молока в день, а производительность всего комплекса – от 35 тыс. до 45 тыс. тонн молока в год после выхода на проектную мощность.

Реализация проекта предполагает почти 100-процентное импортозамещение в части оборудования для содержания и обеспечения комфорта животных.