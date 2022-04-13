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Ру Тат
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Экономика
13 апреля 2022  07:40

Крупнейший нефтетрейдер Vitol Group полностью прекратит торговлю нефтью из России

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Крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group объявил, что намерен полностью прекратить торговлю российскими нефтью и нефтепродуктами. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает агентство Блумберг.

Сначала компания намерена «значительно сократить объемы перерабатываемой нефти из РФ во втором квартале, «по мере сокращения текущих контрактных обязательств». Полностью же торговля прекратится, если не изменится ситуация, уже к концу года.

«Мы ожидаем, что это будет завершено к концу 2022 года», — отмечается в сообщении.

Vitol Group — швейцарско-нидерландская компания, являющаяся одним из наиболее крупных нефтретрейдеров в мире. Помимо нефти, она продает природный газ, а также занимается перевозкой и хранением углеводородов, электроэнергетикой. 

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны начали ужесточать антироссийские санкции, затронувшие в том числе импорт российских энергоносителей.

#нефть #санкции
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