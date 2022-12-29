Крупнейшие трудовые династии республики поздравили татарстанцев с наступающим Новым годом

Крупнейшие трудовые династии Татарстана и Минпромторг РТ поздравили жителей республики с наступающим Новым годом.

«Хотел бы поблагодарить каждого работника за труд, верность своему предприятию. Неслучайно промышленность республики славится своими трудовыми династиями. Общий стаж некоторых поколений работников на предприятиях исчисляется тысячами лет! Когда рядом работают такие надежные люди, можно свернуть горы», – заявил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Так, на химическом заводе имени Карпова трудится одна из самых крупных трудовых династий республики – семейство Шарифуллиных, общий стаж которых достигает почти 1,9 тыс. лет.

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Прежде всего желаю здоровья и счастья, а также успехов в труде и материального благополучия. Есть в нынешнем году еще одно всеобщее пожелание - достижение мира! И хотя мои предки-химики не раз демонстрировали отвагу на поле боя, я хочу, чтобы названный в честь моего деда сын Гильмулла, который трудится рядом со мной, доказал свою состоятельность как специалист мирной профессии», – поздравил татарстанцев представитель пятого поколения династии Марат Шарифуллин.

Отметим, что у «Татнефти» за время работы компании образовалось свыше 4,8 тыс. династий, общий стаж которых ежегодно увеличивается на десятки тысяч лет. «Добра, веры, надежды, любви в наступающем году!» – желают рабочие.

К поздравлениям также присоединились династии Казанского порохового завода, шинного комплекса KAMA TYRES, КАМАЗа, Казанского электротехнического завода, «Радиоприбора», Вакууммаша, Зеленодольского завода имени Горького и других предприятий республики.