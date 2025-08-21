Крупнейшая выставка беспилотных систем «Дрон Экспо 2025» пройдет в Казани

Казань примет крупнейшее событие в сфере беспилотных технологий – Международную выставку и форум «Дрон Экспо 2025», которые пройдут с 26 по 28 августа.

На площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» развернется масштабная экспозиция площадью 10 тыс. квадратных метров. Здесь более 200 ведущих компаний из России и зарубежья представят свои разработки и решения в области беспилотных авиационных систем и технологий.

Международная выставка и форум ориентированы на производителей и разработчиков беспилотных систем, эксплуатирующие организации, инвесторов, специалистов в области электроники, телекоммуникаций и навигации. Организатором мероприятия выступает компания «ГЛОБЭКС».

Экспозиция охватит все ключевые направления отрасли: беспилотные авиационные системы, системы управления и навигации, источники питания и двигатели, технологии запуска и возврата, подвесные модули, системы связи и передачи данных, а также электронику, оборудование и средства производства.

Главная задача форума – показать новые разработки в сфере беспилотников, помочь компаниям найти партнеров, поддержать стартапы и наладить международное сотрудничество.

В рамках мероприятия пройдут конференции, мастер-классы и презентации, направленные на повышение квалификации специалистов и популяризацию новых направлений в промышленности и науке.

Также выставка станет площадкой для обсуждения вопросов регулирования и формирования стандартов в сфере беспилотных технологий.

Ассоциация «АЭРОНЕКСТ», выступающая соорганизатором форума, подготовила насыщенную деловую программу. В нее войдут стратегическая сессия «Региональные драйверы реализации Национального проекта БАС» и шесть экспертных на актуальные темы.

Кроме того, пройдет специальное мероприятие в формате «Бизнес-витрина», где разработчики и заказчики услуг беспилотных авиационных систем смогут представить свои проекты и заключить новые партнерские соглашения.

Ожидается участие в деловой программе заместителя руководителя Росавиации Андрея Потемкина, директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимира Волошина, генерального директора АНО «Платформа НТИ» Дмитрия Пескова, генерального директора Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» Глеба Бабинцева, генерального директора АНО «ФЦ БАС» Максима Авдеева, президента Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» и исполнительного директора АО «НПП «Радар ммс» Ивана Анцева, а также других ведущих экспертов отрасли.