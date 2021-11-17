Задел на будущее: «Татнефть» начинает в Тольятти строительство нового производства

«Татнефть» подписала ряд соглашений с итальянской компанией Versalis о развитии производства каучуков в Тольятти. Документы подписали генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, директор нефтегазохимического комплекса компании Азат Бикмурзин, руководитель подразделения стратегий развития бизнеса и лицензирования Versalis Франко Меропиали.

«У нас большие планы в нефтехимии»

Как сообщает издание «Нефтяные вести», полученная лицензия на технологии по производству бутадиен-нитрильного каучука (БНК) и бутадиен-стирольного карбоксилированного латекса (XSBR) является очередным шагом «Татнефти» в развитии нефтехимического кластера. Установки, построенные на промышленной площадке Тольятти по технологиям Versalis, позволят ежегодно производить 70 тысяч тонн БНК и 30 тысяч тонн XSBR.

БНК-каучуки характеризуются высокой устойчивостью к алифатическим углеводородам, бензину и смазкам, а также хорошей гибкостью при низких температурах, что делает их пригодными для применения в различных отраслях промышленности.

Латексы XSBR используются при производстве клеящих материалов, бумажных и картонных покрытий, оснований ковровых покрытий и др.

«Мы знаем Versalis как очень ответственного партнера, у которого есть отличные технологии. Вместе мы будем делать этот мир лучше, развивать промышленность, — прокомментировал событие генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. — В свою очередь «Татнефть» берет на себя ответственность за реализацию проекта по выпуску новой востребованной продукции. У нас большие планы в нефтехимии, и мы рады развивать это направление вместе с известной итальянской компанией».

«Начинаем работу по строительству двух новых установок»

Напомним, итальянская компания Versalis, входящая в химический холдинг Eni, имеет значительный опыт работы в нефтехимической отрасли на собственных производственных объектах. Технологии производства БНК и XSBR являются частью широкого портфеля запатентованных Versalis технологий по производству полимеров для продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Благодаря подписанным соглашениям год 60-летия предприятия «Тольяттикаучук» ознаменован исторически значимым событием — принято решение о строительстве нового производства.

«Со следующего года мы начинаем работу по строительству двух новых установок по производству бутадиен-нитрильного каучука и бутадиен-стирольного карбоксилированного латекса, которые заработают на территории нашего завода через несколько лет, — рассказал генеральный директор «Тольяттикаучука» Юрий Морозов. — Соглашения предусматривают не только приобретение технологии, но и сопровождение проекта. Сейчас Versalis и «Татнефть» продолжают сотрудничество в рамках разработки и реализации данного лицензионного проекта».

«Практически 40 лет мы не строили новых установок»

Отвечая на вопрос о значимости подписанных соглашений, Морозов заметил, что похожего масштаба событие на тольяттинской промплощадке было в 1982 году, когда запустили комплекс по выработке бутилкаучука.

«Практически 40 лет мы не строили новых установок, и намерения компании «Татнефть» совершенствовать и расширять производство в Тольятти говорят о серьезных позитивных изменениях, это хороший задел на будущее, некая уверенность в стабильности процессов, — добавил он. — Решение стало очередным шагом «Татнефти» в развитии нефтехимического кластера. Получив лицензии на технологии по производству БНК и XSBR, мы движемся к расширению ассортимента продукции, выпускаемой на «Тольяттикаучуке», и освоению новых рынков».

Он также заметил, что приобретение «Татнефтью» в 2019 году предприятия «Тольяттикаучук» обеспечивает вертикальную интеграцию шинного бизнеса нефтяного холдинга Татарстана и увеличение его стоимости, что предусмотрено нефтегазохимической стратегией компании.

«Достигли максимального производства за последние 12 лет»

«Эта сделка, безусловно, стала знаковым событием для «Тольяттикаучука», — считает Юрий Морозов. — Основным фокусом конца 2019-го — начала 2020 года было выстраивание процессов в новой компании без снижения производительности, с чем наша команда успешно справилась. По итогам 2020 года «Тольяттикаучук» достиг максимального производства за последние 12 лет, выпустив 208 тыс. тонн каучуков и 163 тыс. тонн топливных добавок к бензину».

В 2021 году хорошую репутацию торговой марки «Тольяттикаучука» в очередной раз подтвердил ресертификационный аудит Интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда, энергетического менеджмента.

Помимо этого, в этом же году предприятие впервые подтвердило, что соответствует требованиям международного стандарта системы менеджмента качества автомобильной промышленности IATF 16949.

В 2021 году в ООО «Тольяттикаучук» вернулись к реализации инвестиционного проекта, направленного на увеличение производства изобутан-изобутиленовой фракции (ИИФ) за счет снижения потерь изобутилена. В ходе проводимых работ изменится действующая технологическая схема, будут разделены потоки изобутан-изобутиленовой и бутилен-изобутиленовой фракций (БИФ).

Продолжается модернизация производства — совершенствуется система илоуплотнителей на очистных сооружениях, ведется подготовка проекта по строительству автомобильного терминала слива газопродуктов. Основная цель запланированных мероприятий — повысить эффективность производственных процессов, создать новые рабочие места.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»