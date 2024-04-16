Крупнейшая партия Швейцарии выступила против участия в поиске российских активов

Швейцарская народная партия — крупнейшая политическая сила в стране — выступила против участия в группе по поиску и заморозке российских активов (REPO). Заявление появилось на официальном сайте ШНП.

«Парламентская группа ШНП отклоняет предложение 22.3451 „Участие Швейцарии в многонациональной целевой группе REPO для реализации экономических санкций против России“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что присоединение к этой группе не соответствует нейтральной позиции страны.

Кроме того, из-за угрозы суверенитету Швейцарии ШНП подчеркивает важность отказа от участия в инициативе «Европейский небесный щит», нацеленной на укрепление систем ПВО в странах НАТО.

«Участие Швейцарии [в этой инициативе] стало бы очередным шагом на пути к вступлению в НАТО и означало бы дальнейшее ослабление нейтралитета Швейцарии», — подчеркнуто в заявлении.