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Крупнейшая партия Швейцарии выступила против участия в поиске российских активов
Швейцарская народная партия — крупнейшая политическая сила в стране — выступила против участия в группе по поиску и заморозке российских активов (REPO). Заявление появилось на официальном сайте ШНП.
«Парламентская группа ШНП отклоняет предложение 22.3451 „Участие Швейцарии в многонациональной целевой группе REPO для реализации экономических санкций против России“», — говорится в сообщении.
Отмечается, что присоединение к этой группе не соответствует нейтральной позиции страны.
Кроме того, из-за угрозы суверенитету Швейцарии ШНП подчеркивает важность отказа от участия в инициативе «Европейский небесный щит», нацеленной на укрепление систем ПВО в странах НАТО.
«Участие Швейцарии [в этой инициативе] стало бы очередным шагом на пути к вступлению в НАТО и означало бы дальнейшее ослабление нейтралитета Швейцарии», — подчеркнуто в заявлении.
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