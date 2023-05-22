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Крупная китайская компания намерена стать резидентом промпарка «Алексеевское»
Крупная китайская компания по производству бетона готова стать резидентом промышленного парка «Алексеевское». С гостями из КНР встретился глава муниципального оборазования Сергей Демидов. Об итогах встречи он рассказал в своем телеграм-канале.
«Встречаем делегацию из Китая. С рабочим визитом в Алексеевское прибыли представители крупнейшей компании по производству асфальтобетонных заводов и грунтосмесительных установок NFLG», — сообщил он.
Представители Китая посетили алексеевский асфальтобетонный завод и его лабораторию, а также завод «Татмаш», где производятся узлы и агрегаты, комплектующие и другое оборудование для асфальтобетонного завода.
Китайская компания успешно работает на рынке уже 30 лет.
«В целях дальнейшего развития зарубежные коллеги в качестве производственной площадки рассматривают промышленный парк „Алексеевское“», — рассказал Сергей Демидов.
Фото: телеграм-канал Сергея Демидова.
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