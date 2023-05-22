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Экономика 22 мая 2023 09:04

Крупная китайская компания намерена стать резидентом промпарка «Алексеевское»

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Крупная китайская компания намерена стать резидентом промпарка «Алексеевское»

Крупная китайская компания по производству бетона готова стать резидентом промышленного парка «Алексеевское». С гостями из КНР встретился глава муниципального оборазования Сергей Демидов. Об итогах встречи он рассказал в своем телеграм-канале.

«Встречаем делегацию из Китая. С рабочим визитом в Алексеевское прибыли представители крупнейшей компании по производству асфальтобетонных заводов и грунтосмесительных установок NFLG», — сообщил он.

Представители Китая посетили алексеевский асфальтобетонный завод и его лабораторию, а также завод «Татмаш», где производятся узлы и агрегаты, комплектующие и другое оборудование для асфальтобетонного завода.

Китайская компания успешно работает на рынке уже 30 лет.

«В целях дальнейшего развития зарубежные коллеги в качестве производственной площадки рассматривают промышленный парк „Алексеевское“», — рассказал Сергей Демидов.

Фото: телеграм-канал Сергея Демидова.

#Алексеевский район
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