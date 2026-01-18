Крупицкая ждет решения о нейтральном статусе для международных соревнований

Фото: flgr.ru

Лидер общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Евгения Крупицкая сообщила, что ожидает ответа по предоставлению нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях. Ее слова приводит ТАСС.

Сегодня Крупицкая стала победительницей скиатлона на этапе Кубка России, проходившем в Казани. Крупицкая пояснила, что подала заявку на нейтральный статус, но пока ответа не получила.

На данный момент нейтральный статус получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Крупицкая добавила, что следит за ними лишь в общих сводках.