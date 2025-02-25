Круговорот «иуд» «Спартака» в «Зените» и чемпионство красно-белых: анонс второй части РПЛ

В субботу стартует весенняя часть РПЛ. Первым делом возникают вопросы, сможет ли «Спартак» взять чемпионство, останется ли «Зенит» без трофея в свой юбилейный сезон и забуксует ли «Краснодар»? Также интересно, чем завершится сага с «Крыльями Советов» и их коррупционным скандалом. О главных ожиданиях от второй части РПЛ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: spartak.com

«Спартак» - главный фаворит на титул

Первая и, наверное, главная интрига текущего сезона – повторит ли Деян Станкович со «Спартаком» успех Массимо Карреры 2017-го года? Предпосылки к этому есть, причем серьезные.

В то время как к концу первой части РПЛ лидеры таблицы, в частности «Краснодар» и «Зенит», стали проседать по игре, «красно-белые» прибавляли. Это вылилось в разгромы тех же «быков» (3:0) и «Локомотива» (5:2). По-новому раскрылся и Манфред Угальде, который при сербе наколотил целых 15 мячей в этом сезоне и пока что возглавляет список бомбардиров чемпионата.

Хорошая селекция – тоже на стороне «Спартака». Тот же Угальде хорошо раскрылся благодаря приобретению Эсекьеля Барко. А зимой клуб приобрел еще двух нападающих – Пабло Солари и Ливая Гарсию. Солари уже, к слову, неплохо влился в новую команду и добыл ей победу в товарищеском матче с «Торпедо» (2:1).

Однако проблемы тоже есть. Главное, что может помешать «Спартаку» – это эмоциональная несдержанность сербского специалиста. Наверняка все помнят, как Станкович вышел из себя во время матча с «Зенитом» (0:3) в рамках финала Зимнего Кубка РПЛ. Тогда наставника удалили с матча. А в Премьер-лиге за подобное могут дисквалифицировать на несколько матчей, что больно ударит по клубу во время гонки за титул

В остальном, однако, у «красно-белых» все хорошо. Да, уступили петербуржцам в Зимнем Кубке, но это был товарищеский турнир. Да и у «Спартака» тогда играла полуоснова, будем честны. В РПЛ «Спартак» такой подарок «Зениту» не сделает.

Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» забуксует весной?

«Быки» известны тем, что в первой части мощно вырываются вперед, а весной начинают проседать. Чего только стоит прошлогодний пример, когда «Краснодар», идя первым в таблице, умудрился провалить стартовые четыре матча во второй части РПЛ. Сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и «Локомотивом» (1:1), а также проиграли аутсайдерам «Ростову» (1:2) и «Химкам» (0:2). Как итог – безвозвратная потеря первого места и отставка Владимира Ивича. И не факт, что в нынешнем сезоне команда не повторит этот путь.

К тому же, зимой «быки» вообще не проводили усилений. Да, состав у клуба хороший, но глубина скамейки слабая. Это означает, что любая травма серьезно нарушит работу всего механизма. Для сравнения, у «Зенита» 28 игроков, у «Спартака» – 24, а у «Краснодара» всего 21. Собственно, «черно-зеленые» забуксовали уже в конце первой части. Три ничьих с «Рубином» (1:1), «Химками» (2:2) и «Локомотивом» (0:0), а также вышеупомянутое поражение «Спартаку».

Надежду вселяет лишь календарь. У команды Мусаева осталось лишь три серьезных соперника – «Зенит», ЦСКА и московское «Динамо». Причем первая игра с фаворитом состоится лишь 13 апреля. Возможно, если «Краснодар» наберет приличный запас очков до этого момента, а другие фавориты их потеряют в играх между собой, тогда шансы на титул будут. Но пока что шансы на чемпионство «Краснодара» выглядят сомнительными.

Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» в юбилейный сезон останется без титула?

Интрига, которая началась еще в прошлой части сезона: останется ли «Зенит» без чемпионства в юбилейный сезон? Здесь смешалось все – травмы, отсутствие мотивации у лидеров-старожилов, усиление конкурентов.

Зимой команда Сергея Семака пошла на решительные шаги на трансферном рынке. На первый взгляд все нормально. Отдали 35 миллионов за Луиса Энрике, заменили выбывшего Вячеслава Караваева Огненом Мимовичем. Даже смогли заявить Сашу Зделара, с которым были проблемы при регистрации. И вишенка на торте – хлопнули «Спартак» в финале Зимнего Кубка РПЛ.

Тем не менее, нельзя сказать, что «Зенит» решил все свои проблемы. Да, более-менее завершили перестройку, в последний момент найдя замену Клаудиньо в лице Зделара. Но ведь Саша – не игрок топового уровня, который нужен «сине-бело-голубым». В ЦСКА, у которого его купили, он был далеко не на первых ролях. К тому же в марте ему исполнится 30 лет. Все дело в том, что переход в «Зенит» полузащитников более высокого ранга попросту сорвался по разным причинам. Например, «Фламенго» постоянно отказывало в трансфере Жерсона.

Трудно сказать, сумеет ли не до конца укомплектованный «Зенит» взять чемпионство. Посмотрим, что придумает Семак.

Фото: pfcks.ru

«Крылья Советов» и «Акрон» - кто будет флагманом Самары?

В текущем сезоне «Крылья Советов», без преувеличения, самый скандальный клуб РПЛ. Все началось с того, что новый губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев устроил разбирательство по вопросу якобы участия «Крыльев» и других клубов РПО в коррупционных схемах.

Как итог – по окончании сезона руководство самарской команды, включая Игоря Осинькина, должно покинуть клуб. И процесс пошел. На днях у «Крыльев» сменился генеральный директор. Вместо Вадима Андреева пост занимает Роберт Тер-Абрамян.

В то же время губернатор открыто симпатизирует «Акрону». К примеру, он поздравил их с победой над «Зенитом» (2:1) в своем телеграм-канале. Это же сделал и телеграм-канал «Крыльев». Причем, как сказал Федорищев, именно он попросил самарцев поздравить тольяттинцев.

Судя по тому, как развивается ситуация, «Акрон» действительно станет главным клубом в Самаре. Его просто выгоднее содержать, поскольку он – частный. «Крылья Советов» теперь, видимо, будут бороться за то, чтобы остаться в Премьер-лиге, поскольку клуб в долгах. Как сообщал сам Федорищев, задолженность составляет один миллиард долларов. Еще и депутат Самарской губернской думы Александр Милеев выступал с критикой зарплаты Игоря Осинькина, которая была назначена бывшим губернатором региона Дмитрием Азаровым.

Фото: rubin-kazan.ru

Даку уйдет летом?

Зимой «Рубин» все же продлил контракт со своим ключевым игроком - форвардом Мирлиндом Даку. Но это далеко не гарантирует, что албанец останется в Казани летом.

Ранее им интересовались итальянское «Кальяри» и французский «Ланс». Также был интерес со стороны московского «Локомотива». Однако переезд в европейские клубы, как сообщают СМИ, сорвался из-за высокого ценника за Даку. А вот к «железнодорожникам» Мирлинд не ушел, потому что хочет перейти летом в одну из топ-5 европейских лиг, как сообщил портал «Евро-Футбол.Ру».

Если эта информация правдива, то летом Мирлинд вполне может покинуть Казань. Как видим, заграничные команды активно интересуются форвардом. Если один из них предложит хорошие деньги, за которые «Рубин» согласится продать албанцы, то переход состоится.

Фото: fc-zenit.ru

Соболев повторит достижения Дзюбы в «Зените»?

История нападающих Александра Соболева и Артема Дзюбы очень схожа. Оба перешли из «Спартака» в «Зенит», оба получилил от фанатов красно-белых титул «иуды». Но это из негативного. Будут ли сходства в чем-либо позитивном?

До переезда в Санкт-Петербург Соболев считался неплохим форвардом. Он был ключевым в «Спартаке» и регулярно забивал за него. В «Зените» же он пока и близко не показывает того, что мог раньше.

Скорее всего, дело в долгом простое. Как мы знаем, Станкович его отстранил от матчей и тренировок с командой за санкционирование перехода в «Зенит». В итоге – ноль результативных действий за сезон. Но на сборах он начал забивать и в целом стал чувствовать себя увереннее. В связи с этим есть ожидания, что уже в весенней части РПЛ он покажет класс. А может и вовсе станет класть голы пачками, как это делал Дзюба после переезда из Москвы в Санкт-Петербург.

Однако такое маловероятно. Артем заиграл в «Зените» практически сразу. Да, можно списать на то, что у Соболева была плохая форма. Но даже в текущем сезоне Артем, которому уже 36 лет, быстро влился в «Акрон» и стал забивать и отдавать с первых матчей, хотя после ссоры с Михаилом Галактионов в «Локомотиве» пропустил намного больше, чем Александр.

Да, Соболев может подойти ко второй части РПЛ с неплохой формой и начать забивать. Но вряд ли он станет для «сине-бело-голубых» такой же значимой фигурой, какой был Дзюба когда-то.

Фото: spartak.com

Как покажут себя Помазун и Зделар?

Кроме Соболева есть и другие футболисты, которых в текущем сезоне окрестили «иудами». Это вратарь «Спартака» Илья Помазун и вышеупомянутый Зделар.

В случае с Помазуном все понятно. Он совершил спорный переход из ЦСКА в «Спартак». Но в его случае это было скорее правильное решение. В ЦСКА ему не давали играть из-за Игоря Акинфеева и подрастающего Владислава Торопа. В «Спартаке» же он легко может конкурировать с Александром Максименко, а спустя время даже сместить его, особенно учитывая его чудовищные привозы на Зимнем Кубке.

А переход Зделара был скорее авантюрным шагом со стороны «Зенита». Из-за сорванных переходов полузащитников, которыми клуб изначально интересовался, команда приобрела Зделара, чтобы, грубо говоря, заткнуть дырку в составе. Ожидания от почти 30-летнего футболиста, который никогда не был основным в своей прежней команде, все же скептические.

Фото на анонсе: spartak.com