Круговой рассказал, чем любит заниматься вне футбола

Фото: pfc-cska.com

Российский защитник московского ЦСКА Даниил Круговой рассказал, чем в последнее время увлекся в свободное от футбола время.

«Недавно открыл для себя готовку. Мне так понравилось. Мне жена на день рождения подарила грильницу. Так она сначала пролежала у меня полгода, но недавно захотелось чего-то вкусненького. Решили попробовать сделать мясо. Позвали специально обученного человека, который показал нам мастер-класс. На следующий день я просто пошел, купил мяса, включил гриль и начал сам готовить. Все с первого раза получилось. Мне так понравилось, стейки получились волшебные. Картофель пожарил, овощи на гриле сделал. У нас средний ребенок очень любит мясо и просит приготовить, а мне теперь и несложно».



А еще «армеец» поведал о достаточно интересной истории с блинами:

«Мы с женой уехали в мебельный магазин диван покупать. Звонит ребенок: «Мам, я хочу блинчики сделать». Начинает делать тесто – как бы легкий процесс, но одновременно и сложный. Для ребенка тем более, он ни разу не делал, тем более остался один дома. В интернете нашел информацию, яйца намешал, все сделал сам. Приезжаем домой, пробуем, у него такое вкусное тесто получилось. Потом мы пожарили блины, они получились такие вкусные. Я подумал, что и мне надо попробовать их приготовить. На следующий день встал к плите, тоже нашел в интернете какой-то рецепт классный. Быстренько все сделал, начали жарить. Блинчики – волшебные. Жена оценила, дети оценили, я думаю, ну все, теперь блинчики буду готовить я», – сказал Круговой ТАСС.



Даниилу Круговому – 28 лет.