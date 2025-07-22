Круговой объяснил, почему ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом»

Фото: pfc-cska.com

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о ничьей своей команды с «Оренбургом» (0:0) в первом туре РПЛ.

«Сложный матч. Искусственное поле. Это не оправдание для нас, все играли в равных условиях. В первом тайме мы играли чуть хуже, а во втором чуть прибавили и перестроились. Начали создавать моменты. Когда мало моментов, надо использовать все, что есть. В следующих матчах, я надеюсь, будем выигрывать», – передает слова Кругового «Матч ТВ».

Напомним, по итогам первого тура ЦСКА находится на 11-м месте в таблице РПЛ, а «Оренбург» – на 10-м. Во втором туре «армейцы» сыграют «Ахматом» 27 июля. Оренбуржцы же 27 июля встретится с махачкалинским «Динамо».