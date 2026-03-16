Круглый стол о правилах использования иностранных названий пройдет в Казани

Круглый стол «Новые требования к иностранным названиям: что делать бизнесу с вывесками, брендами и товарными знаками» пройдет 17 марта в Доме предпринимателя в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Мероприятие организуют при поддержке Минэкономики РТ и подведомственной организации в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Круглый стол пройдет в формате открытой дискуссии. Предприниматели смогут задать вопросы об изменениях в законодательстве, которые касаются использования иностранных слов в названиях компаний, на вывесках и в рекламе. Новые требования вступили в силу 1 марта текущего года. Также участники разберут практические примеры из бизнеса.

Во время встречи вместе с экспертами планируется обсудить требования, которые новое законодательство предъявляет к субъектам малого и среднего предпринимательства, возможность сохранения иностранного бренда, правила использования товарных знаков и практические решения для компаний.

Спикерами выступят эксперт по коммерциализации интеллектуальной собственности Геннадий Золотов, патентный поверенный России и специалист по защите интеллектуальной собственности Анна Куприянова, а также основатель коммуникационного агентства «ЭТО СМЕЛО» Станислав Федоренков.

Для участия необходимо зарегистрироваться заранее. Количество мест ограничено.

Дополнительную информацию о мерах поддержки бизнеса в республике можно получить по телефону единого контакт-центра 8 (843) 524-90-90.