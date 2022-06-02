Круглые столы по профилактике экстремизма прошли в 16 вузах Татарстана

Круглые столы в формате кейс-чемпионата прошли в рамках республиканской молодежной программы «Мы — это мир!» в 16 вузах Татарстана. Охват превысил 1 тыс. человек, сообщают организаторы цикла мероприятий.

«Основными задачами проекта являлись профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение радикального образа мышления, формирование правовой осведомленности среди молодежи в сфере преступлений террористического и экстремистского характера», — утверждается в сообщении организаторов.

Инициатива была реализована при поддержке Минмолодежи РТ и аппарата Антитеррористической комиссии в Татарстане. Спикерами выступили молодежные помощники руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в РТ, среди которых есть преподаватели и выпускники вузов Татарстана, сотрудники ресурсного центра «Ориентир».

Само мероприятие состояло из двух основных блоков. Первый блок — теоретический, в рамках него спикеры рассказывали, какие радикальные течения существуют и как не подпасть под их влияние, какие деструктивные движения наблюдаются в регионе, как противодействовать этим течениям.

«В студенческой среде подобные мероприятия особенно актуальны. Молодые люди сейчас постоянно находятся в потоке информационного влияния, и зачастую бывает очень сложно разобраться, где правда, а где ложь. На наших встречах перед кейс-чемпионатами мы даем и теоретическую часть. Мы стараемся создать более информированную среду для молодежи и повысить их правовую грамотность в этом вопросе», — заявила администратор программы «Мы — это мир!» Адиля Фаттахова.

В рамках второго блока участники круглого стола, поделившись на несколько команд, решали ситуационные кейсы по разным тематикам. Слушатели анализировали приведенные в кейсе ситуации по таким явлениям, как «религиозно мотивированный экстремизм», «суицид», «Колумбайн (скулшутинг)*», «АУЕ»* и «уличный криминал» и так далее, а также предлагали варианты решения поставленных вопросов.

В результате реализации проекта участники круглых столов рассмотрели проблематику и причины возникновения деструктивных движений, проанализировали реальные ситуации в виде кейсов, предложили способы их решения и получили рекомендации и пояснения от приглашенных экспертов.

* Решением Верховного Суда России признана террористической организацией, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.