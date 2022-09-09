«Кругляк» из Голливуда закончился: в Казани обсудили, как оживить российский кинорынок

Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля

Существование российского кинорынка в новых реалиях, развитие национального кино и поддержку кинематографистов из разных уголков страны обсудили сегодня эксперты в пресс-центре XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. На мероприятии в Казанском институте культуры были подведены итоги регионального кинорынка, состоявшегося в столице РТ.

Одной из главных проблем кинематографии в России остается недостаток внимания к национальному кино, уверен генеральный директор ООО «РуФилмс», руководитель Школы аудиовизуального перевода Алексей Козуляев.

«Наша компания занимается локализацией. Сегодня значительная часть нашей деятельности направлена на помощь нашему кинематографу и сериальному производству. И я сделал вывод, что для того, чтобы успешно финансировать наше кино, нам не хватает национальных масштабов. Я должен оговориться, что, как только наше кино выходит на любой зарубежный рынок, — оно окупается. Нашему кино, в том числе региональному, чтобы успешно развиваться, нужно за рубеж», — заявил специалист.

Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля

Он уверен, что раньше отечественный кинопрокат напоминал торговлю круглым лесом, «только в обратную сторону». «Берут его, чуть ошкуривают и гонят в Финляндию. Мы так же брали голливудское кино, чуть „шкурили“ локализацией и запускали в сеть. И этим жили все наши прокатные сети. Сейчас „кругляк“ из Голливуда кончился», — объяснил ситуацию Козуляев.

Он уверен, что проблема отказа от кинопродукции из других стран заключается в языковом барьере. «Боимся мы кино из неизведанного поля брать, вдруг на незнакомом языке что-то не то лепечут», — сказал эксперт.

На его взгляд, это работает и в другую сторону: если с русскоязычным кинематографом все более или менее ясно, то браться за фильмы на башкирском, татарском и других языках иностранные локализаторы не рискуют. «Теперь нам предстоит сделать новую модель производства и проката кино», — уверен он.

Что касается кинопроизводства, то привлечением кинематографов в регионы занялся Союз кинематографистов РФ. В рамках XVIII Казанского кинофестиваля им был представлен «Конструктор кинопроектов». Он станет единой базой, в которой все желающие снять собственный фильм смогут отыскать нужные локации, специалистов и найти ответ, как лучше всего реализовать свой замысел.

«Для нас всегда было приоритетным направлением объединение кинематографистов. И для усиления этой направленности мы запустили этот проект. Он позволит подсказать начинающему кинематографисту, как окунуться в мир кино, как создать какой-либо кинопроект. По сути, мы создаем дальнейшую жизнь после выпуска из вуза», – рассказал о концепции кинорежиссер, оргсекретарь Союза кинематографистов РФ, генеральный директор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.

Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля

Также союзом был сформирован Фонд поддержки регионального кино. Он ориентирован на производство в регионах, и в первую очередь — документального кино. «Нам важно восстановить кинолетопись страны через производство документального кино в регионах», — отметил Калинин.

Директор киностудии «Башкортостан» им. А.Абдразакова Юнир Аминев выразил беспокойство о развитии анимационного и детского фильма. «У нас в России не хватает детского кино. Мне кажется, нам нужно активнее развиваться в этом направлении. Даже по прокату мы сталкиваемся с тем, что если возрастной ценз фильма или мультфильм 6+, то и людей на показы ходит больше», — заметил он.

Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля

По словам Аминева, благодаря поддержке Правительства республики, в 2023 году в Башкортостане планируется создать собственный фонд кино на 50 млн рублей. «Надеюсь, что благодаря этому поднимется и качество башкортостанского кинопроизводства, и количество кинопродукта», — добавил он.

Слова благодарности за проделанную работу участникам проекта выразила доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки РТ, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля

«Именно здесь, на фестивале мусульманского кино, возникает диалог культур, мы передаем друг другу накопленный опыт. К нам приезжает все больше гостей, заявляется все больше кинематографистов на нашу деловую площадку. И особенно отрадно видеть в их рядах наших выпускников, которые уже сами демонстрируют свои наработки. Наши студенты растут месте с кинофестивалем», — резюмировала Ахмадиева.