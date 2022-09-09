«Кругляк» из Голливуда закончился: в Казани обсудили, как оживить российский кинорынок
Существование российского кинорынка в новых реалиях, развитие национального кино и поддержку кинематографистов из разных уголков страны обсудили сегодня эксперты в пресс-центре XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. На мероприятии в Казанском институте культуры были подведены итоги регионального кинорынка, состоявшегося в столице РТ.
Одной из главных проблем кинематографии в России остается недостаток внимания к национальному кино, уверен генеральный директор ООО «РуФилмс», руководитель Школы аудиовизуального перевода Алексей Козуляев.
«Наша компания занимается локализацией. Сегодня значительная часть нашей деятельности направлена на помощь нашему кинематографу и сериальному производству. И я сделал вывод, что для того, чтобы успешно финансировать наше кино, нам не хватает национальных масштабов. Я должен оговориться, что, как только наше кино выходит на любой зарубежный рынок, — оно окупается. Нашему кино, в том числе региональному, чтобы успешно развиваться, нужно за рубеж», — заявил специалист.
Он уверен, что раньше отечественный кинопрокат напоминал торговлю круглым лесом, «только в обратную сторону». «Берут его, чуть ошкуривают и гонят в Финляндию. Мы так же брали голливудское кино, чуть „шкурили“ локализацией и запускали в сеть. И этим жили все наши прокатные сети. Сейчас „кругляк“ из Голливуда кончился», — объяснил ситуацию Козуляев.
Он уверен, что проблема отказа от кинопродукции из других стран заключается в языковом барьере. «Боимся мы кино из неизведанного поля брать, вдруг на незнакомом языке что-то не то лепечут», — сказал эксперт.
На его взгляд, это работает и в другую сторону: если с русскоязычным кинематографом все более или менее ясно, то браться за фильмы на башкирском, татарском и других языках иностранные локализаторы не рискуют. «Теперь нам предстоит сделать новую модель производства и проката кино», — уверен он.
Что касается кинопроизводства, то привлечением кинематографов в регионы занялся Союз кинематографистов РФ. В рамках XVIII Казанского кинофестиваля им был представлен «Конструктор кинопроектов». Он станет единой базой, в которой все желающие снять собственный фильм смогут отыскать нужные локации, специалистов и найти ответ, как лучше всего реализовать свой замысел.
«Для нас всегда было приоритетным направлением объединение кинематографистов. И для усиления этой направленности мы запустили этот проект. Он позволит подсказать начинающему кинематографисту, как окунуться в мир кино, как создать какой-либо кинопроект. По сути, мы создаем дальнейшую жизнь после выпуска из вуза», – рассказал о концепции кинорежиссер, оргсекретарь Союза кинематографистов РФ, генеральный директор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.
Также союзом был сформирован Фонд поддержки регионального кино. Он ориентирован на производство в регионах, и в первую очередь — документального кино. «Нам важно восстановить кинолетопись страны через производство документального кино в регионах», — отметил Калинин.
Директор киностудии «Башкортостан» им. А.Абдразакова Юнир Аминев выразил беспокойство о развитии анимационного и детского фильма. «У нас в России не хватает детского кино. Мне кажется, нам нужно активнее развиваться в этом направлении. Даже по прокату мы сталкиваемся с тем, что если возрастной ценз фильма или мультфильм 6+, то и людей на показы ходит больше», — заметил он.
По словам Аминева, благодаря поддержке Правительства республики, в 2023 году в Башкортостане планируется создать собственный фонд кино на 50 млн рублей. «Надеюсь, что благодаря этому поднимется и качество башкортостанского кинопроизводства, и количество кинопродукта», — добавил он.
Слова благодарности за проделанную работу участникам проекта выразила доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки РТ, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.
«Именно здесь, на фестивале мусульманского кино, возникает диалог культур, мы передаем друг другу накопленный опыт. К нам приезжает все больше гостей, заявляется все больше кинематографистов на нашу деловую площадку. И особенно отрадно видеть в их рядах наших выпускников, которые уже сами демонстрируют свои наработки. Наши студенты растут месте с кинофестивалем», — резюмировала Ахмадиева.