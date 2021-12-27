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Ру Тат
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Здоровье
27 декабря 2021  12:05
Эвелина Киселёва

Круглосуточный пункт вакцинации у казанской больницы №7 будет закрыт в новогоднюю ночь

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Пункт вакцинации около седьмой казанской больницы в новогоднюю ночь не будет работать круглосуточно. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«Круглосуточный  мобильный пункт вакцинации на территории городской больницы №7 будет закрыт в новогоднюю ночь», – отметили в пресс-службе.

Медики завершат работу 31 декабря в 20.00 и выйдут уже 1 января в 8.00. 

Ранее на деловом понедельнике в мэрии начальник Управления здравоохранения Владимир Жаворонков сообщил, что мобильные пункты вакцинации 31 декабря и 1 января будут закрыты

 

#вакцинация #коронавирус
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