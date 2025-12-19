Круглосуточное дежурство и мониторинг: дорожники РТ подготовились к снегопадам

Дорожники Татарстана готовы к работе в условиях сильных снегопадов и гололедицы. На региональных и федеральных трассах республики задействована спецтехника, используются противогололедные материалы. В то же время водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях, чтобы избежать ДТП.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

«Обильные снегопады начались с 10 декабря. У нас организовано круглосуточное дежурство. Сейчас днем для очистки региональных дорог от снега выезжает около 300 единиц техники. И около 350 единиц техники работает ночью. Есть диспетчерская служба, которая проводит мониторинг по движению машин, погодным условиям. Принимаем звонки граждан, на которые мы своевременно реагируем», – рассказал журналистам заместитель директора по эксплуатации – начальник управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин.

По его словам, учреждением заготовлено около 370 тыс. тонн песко-соляной смеси и чистой соли. Для работы в зимний период подготовлено около 1,2 тыс. единиц дорожной техники.

«С начала снегопадов самым сложным участком был юго-восток республики. Там был сильный порывистый ветер, снегопады, метель. Определенные трудности были, но их своевременно устранили», – подчеркнул Ханмурзин.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Для обслуживания федеральных автодорог в Татарстане был своевременно заготовлен противогололедный материал в объеме 165 тыс. тонн. На сегодня израсходовано 30 тыс. тонн, или 18%, добавил заместитель руководителя управления «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

«На федеральных дорогах используем песко-соляную смесь и чистые хлориды. Задействовано около 336 единиц техники. Мониторинг за работой техники ведется в режиме реального времени с использованием системы ГЛОНАСС. Выход техники регулируется в зависимости от погодных и дорожных условий», – сообщил он.

Гатауллин отметил, что проводится постоянный контроль за состоянием федеральных трасс, в том числе с помощью данных, поступающих с дорожных метеостанций, комплексов видеофиксации.

«Мы проводим патрульный объезд дорог. Под особым контролем держим около 17 затяжных спусков и подъемов. На 22 снегозаносимых участках установлено около 7 км снегозадерживающих щитов. На 53 участках запланированы работы по устройству снегозадерживающих траншей», – сказал он.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Татарстану Дамир Бикмухаметов призвал водителей при резком ухудшении погоды по возможности отложить поездку. Он также напомнил, что зимой на трассе особенно важно выбирать скорость движения, исходя из погодных и дорожных условий, избегать резких маневров, увеличивать дистанцию от впереди движущихся машин.

«Просим водителей постоянно проверять готовность своих автомобилей к эксплуатации в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции контролируют содержание улично-дорожной сети как при несении службы на постах, так и при выездных обследованиях. Проводим мониторинг дорожно-транспортной обстановки, в том числе используя данные метеостанций, соцсетей, СМИ», – заявил он.