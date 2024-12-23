Круглосуточная медпомощь и усиление бригад ЖКХ: Казань переходит на «новогодний» режим

Казань интенсивно готовится к новогодним праздникам. Все городские и экстренные службы, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, медицинские учреждения в этот период будут работать в усиленном режиме. Подробнее – в материале «Татар-информа».





С 29 декабря по 8 января городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня

Фото: kzn.ru

В Новый год наземный транспорт Казани будет работать до 2 часов ночи

В дни новогодних праздников, с 29 декабря по 8 января, городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи будут развозить казанцев до двух часов ночи, метрополитен закроется в 00:00. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Кроме того, с 29 декабря по 9 января муниципальные парковки станут бесплатными.

Для желающих посетить ночную праздничную службу по случаю празднования Рождества Христова 7 января организуют дополнительные маршруты. Например, посетители собора Казанской иконы Божией матери после завершения службы смогут уехать с остановки «КАИ» в два часа ночи на автобусах №10, 23, 30, 60, 89.

«В Комитете по транспорту и в самих транспортных предприятиях организованы дежурства, проведены дополнительные инструктажи с водительским и кондукторским составом по антитеррористической, пожарной безопасности и культуре обслуживания пассажиров», – отметил Шакиров.

Вопросы по поводу работы транспорта в праздничные дни казанцы и гости столицы смогут задать по телефону горячей линии: (843) 223-28-28. 31 декабря и 1 января она будет работать в круглосуточном режиме, в остальные праздничные дни – по графику рабочего дня.

«Все городские службы готовы»

Городские службы во время новогодних каникул тоже будут работать в усиленном режиме, рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев. Администрации районов и Комитет внешнего благоустройства организуют круглосуточные дежурства сотрудников и аварийных бригад на предприятиях города.

На случай аномальных снегопадов к уже имеющейся в городском парке технике смогут добавить еще от 300 до 600 дополнительных машин. На особом контроле будут держать состояние всех пешеходных переходов, остановочных площадок, а также территории елочных городков, парков и скверов. Их ежедневно будут обрабатывать противогололедным материалом.

«Для обеспечения стабильного функционирования системы наружного освещения и новогодней иллюминации на улицах города с 30 декабря по 8 января будут организованы ежедневные дежурства ответственных лиц из состава инженерно-технических работников, а также бригад специалистов оперативной диспетчерской службы», – отметил Куляжев.

По вопросам ЖКХ в новогодние праздники заявки будут принимать круглосуточно

В новогодние каникулы администрации районов Казани организуют дежурства по вопросам ЖКХ. Позвонить на горячую линию можно круглосуточно, сообщил замруководителя городского исполкома Искандер Гиниятуллин.

Заявки от жителей многоквартирных домов будут принимать в единой диспетчерской службе по телефону 063, в системе «Открытая Казань», чат-боте «Моя Казань» и call-центре «Эра». Кроме того, на связи с жителями будут управляющие компании, городской комитет ЖКХ и все городские ресурсоснабжающие организации. В новогодние дни количество дежурных бригад и техники увеличат вдвое.

Все запланированные работы, которые требуют отключения коммунальных услуг, отменили на период с 25 декабря по 9 января. Отключения могут происходить лишь для устранения возможных неполадок.

Бытовые отходы в течение новогодних каникул будут вывозить ежедневно. Дополнительно первую и вторую смены усилят по три экипажа. Всего в дневное время задействуют 90 единиц спецтехники, а ночью – 15 единиц. По вопросам вывоза ТКО в новогодние праздники казанцы могут обратиться в call-центр УК ПЖКХ по телефону (843) 260-02-40 или через чат-боты организации в соцсетях.

В новогодние каникулы администрации районов Казани организуют дежурства по вопросам ЖКХ Фото: © «Татар-информ»

Казанцам напомнили о правилах безопасного обращения с газовым оборудованием

В мэрии Казани в преддверии новогодних праздников также напомнили горожанам о безопасном обращении с газовым оборудованием. Если в доме есть газовые приборы, в том числе водонагревательные колонки, котлы и печи, нужно регулярно проветривать помещения.

«Перед включением газовых колонок необходимо убедиться в наличии тяги. Необходимо обеспечить чистоту и доступность вентиляционных решеток на кухнях. Решетки не должны быть заклеены обоями, нельзя прятать их в шкафы, нельзя заваливать вещами», – уточнил Искандер Гиниятуллин.

Несоблюдение этих элементарных мер безопасности может привести к трагическим последствиям. Только в этом году с начала зимнего периода в городе зарегистрировали 5 случаев отравления угарным газом.

«Слава богу, люди живы! Управляющими организациями должна быть размещена информация о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования. Материалы мы до них довели», – заключил замруководителя исполкома.

В дни новогодних праздников городские больницы, родильные дома, гинекологические стационары, травматологические пункты Казани традиционно будут работать в круглосуточном режиме Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Медслужбы будут обслуживать горожан круглые сутки

В дни новогодних праздников городские больницы, родильные дома, гинекологические стационары, травматологические пункты Казани традиционно будут работать в круглосуточном режиме, заявил начальник Управления здравоохранения города Владимир Филатов.

Поликлиники и поликлинические отделения городских больниц с 29 декабря по 8 января будут принимать пациентов с восьми утра и до восьми часов вечера. 29, 30 декабря и 3, 6 января работу организуют в усиленном режиме. Женские консультации продолжат работать по графику поликлиник.

Посетить отделения стоматологии с 29 декабря по 8 января казанцы смогут с восьми утра и до восьми часов вечера. Неотложную помощь окажут в городском стоматологическом центре на ул. Чернышевского.

«Уже с 4 января 2025 года в поликлиниках будет организована диспансеризация и профилактические медицинские осмотры прикрепленного населения, согласно утвержденному графику», – уточнил Филатов.

Он также отметил, что медицинские работники будут дежурить в местах проведения праздничных мероприятий.

В новогоднюю ночь городок у «Чаши» будет работать до трех часов ночи

Открытие главной елки у Центра семьи «Казан» состоится 24 декабря. Будет организован флешмоб, на который приглашают всех желающих. Сбор участников акции начнется в 17.30 на бульваре Фестивальный у станции метро «Козья слобода», рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

Чтобы принять участие в шествии, нужно прийти в карнавальном костюме или с новогодней игрушкой. В программе праздника также детский спектакль «Новый год офлайн» с участием Деда Мороза и Снегурочки, выступление солистов Казанской филармонии, заслуженной артистки Татарстана Анастасии Макаровой, барабанное шоу и другие номера.

В новогоднюю ночь праздничные гулянья развернутся там же – у Центра семьи «Казан». Казанцам включат обращения Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. У елки прозвучат новогодние шлягеры, а также запустят народное караоке. Мероприятие продлится до двух часов утра 1 января, после завершения основной программы еще на час включат музыку. Работать елочный городок будет до старого Нового года, который традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января.

«Особое внимание в новогодние каникулы будет уделено вопросам обеспечения безопасности пребывания на праздничных площадках, соблюдению общественного порядка, дорожной безопасности <…> Ну и, конечно, при посещении мероприятий на открытых площадках просим учитывать температурный режим и одеваться потеплее, заботиться о малышах», – заключил Азат Абзалов.

Новогодние каникулы для школьников и воспитанников детских садов в Казани продлятся с 30 декабря по 8 января Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский Кремль, зоопарк и цирковое представление

Новогодние каникулы для школьников и воспитанников детских садов в Казани продлятся с 30 декабря по 8 января. Для детей и их родителей подготовили различные активности, которые начинаются уже в эти дни. Только в культурных учреждениях пройдут более 500 мероприятий. Концерты, интерактивы, спектакли подготовили также в парках и скверах города.

Например, у Центра семьи «Казан» пройдет «Театральный Новый год», где свои программы представят городские коллективы. Начало ежедневно в 17.00. Для гостей праздника подготовили постановки, в числе которых «Щелкунчик», «Бременские музыканты», «Новогодние игрушки».

25 декабря в «Татнефть-Арене» состоится республиканская елка с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. На представление пригласили ребят, которые проявили себя в учебе, творчестве и спорте. Также в этом году мероприятие посетят дети участников специальной военной операции.

Помимо этого, для детей бойцов СВО организуют представления в Казанском цирке. 26 и 27 декабря посетителей ожидает совместный проект Казанского цирка с Московским цирком Юрия Никулина по мотивам произведения «Алиса в стране чудес».

Погрузиться в сказочную зимнюю атмосферу можно будет также в Казанском Кремле. 25 декабря здесь открывается новогодняя ярмарка. Во дворе Присутственных мест, Пушечном дворе и музеях для казанцев тоже подготовили программу. Например, горожанам предложат встретить праздник в компании великих художников-импрессионистов, пройти квест по Спасской башне и поучаствовать в росписи новогодних игрушек.

Ждут казанцев в новогодние каникулы и обитатели зооботсада. 31 декабря он будет работать до 15.00, а 1 января – с 10.00. Со 2 января зоопарк будет работать в обычном режиме – с 8.30 утра.