Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Круглогодичная навигация по Волге позволит наладить маршруты от Казани до Ирана
О возможностях создания новых водных маршрутов, которые в частности могут соединить Казань и юг Ирана, рассказал председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко на Сибирском транспортном форуме в Новосибирске.
Основным условием для этого является введение круглогодичной навигации по Волго-Донскому каналу, не замерзающему зимой. При этом Волга станет естественным продолжением коридора «Север-Юг».
По словам Троценко, движение судов может проходить от Волгограда или Казани до юга Ирана, рядом с Индией.
«Сперва от Волгограда, потом от Казани будет возможность круглогодично осуществлять сообщение по Волге, выходить в Каспий, подсоединяться в Астару, проходить через Иран, всего 1 800 км, и вы находитесь в Бандер-Аббасе, рядом с Индией», – цитирует Троценко издание ТАСС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»