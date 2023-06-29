Круглогодичная навигация по Волге позволит наладить маршруты от Казани до Ирана

Фото: © «Татар-информ»

О возможностях создания новых водных маршрутов, которые в частности могут соединить Казань и юг Ирана, рассказал председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко на Сибирском транспортном форуме в Новосибирске.

Основным условием для этого является введение круглогодичной навигации по Волго-Донскому каналу, не замерзающему зимой. При этом Волга станет естественным продолжением коридора «Север-Юг».

По словам Троценко, движение судов может проходить от Волгограда или Казани до юга Ирана, рядом с Индией.

«Сперва от Волгограда, потом от Казани будет возможность круглогодично осуществлять сообщение по Волге, выходить в Каспий, подсоединяться в Астару, проходить через Иран, всего 1 800 км, и вы находитесь в Бандер-Аббасе, рядом с Индией», – цитирует Троценко издание ТАСС.