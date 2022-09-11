«Круг добра»: России угрожают серьезные проблемы с поставкой лекарств из-за рубежа

В России могут возникнуть серьезные проблемы с лекарствами для пациентов, нуждающихся в непрерывной терапии. Из-за санкций, введенных западными государствами, часть зарубежных фармкомпаний значительно повысила срок поставок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фонд «Круг добра».

В пресс-службе отметили, что ищут решение сложившейся ситуации. «Но санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию, заставило поставщиков фармацевтической продукции серьезно пересмотреть схему оплаты, логистику поставок. В результате увеличились и сроки поставок, это серьезный риск для стабильного обеспечения <...> непрерывности терапии», — говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что больше всего проблемы с поставками угрожают пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями. Данные препараты не производят в России, а замена аналогами невозможна. Пока европейские и американские поставщики не прервали поставки, хотя такой риск по-прежнему остается. Тем не менее «Круг добра» уже начал испытывать проблемы с получением некоторых позиций.

«Так, например, производитель лекарственного препарата для тяжелобольных детей, не имеющего аналогов, подтвердил контрактные обязательства, но при условии, что „поставленный лекарственный препарат не должен быть использован на территории страны, находящейся под санкциями“», — привели пример в фонде.

В пресс-службе подчеркнули, что с такими проблемами могут столкнуться не только россияне, но и жители других стран, находящихся под какими-либо рестрикциями.

Фонд «Круг добра» был создан в январе прошлого года по указу Президента России Владимира Путина. Он оказывает помощь детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.