«Кручу, верчу, угадать будущее хочу»: об астрологии как лженауке

Астрология превратилась у нас сегодня в мощное корпоративное движение

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В чем ошибались ученые

Как раритет храню в домашней библиотеке книгу под названием «Мир в 2000 году». Приобрел ее в свое время, будучи студентом, за 63 копейки на одном из книжных развалов в Казани. Вышла она в далеком теперь уже 1973 году в московском издательстве «Прогресс». Это перевод с немецкого объемного (7,5 печатного листа) исследования Хагена Байнхауэра и Эрнста Шмакке. Труд примечателен вдвойне, если учесть, что выводы зарубежных ученых сегодня можно сравнивать не только с 2000-м годом, но и с нашим временем, бросая взгляд на научные, технологические, экономические, социальные изменения в жизни человечества уже не за четверть, а ровно за половину века.

Импонирует, как систематизировано, обстоятельно, детально авторы знакомят с международным сводом прогнозов на предстоящие 25 лет по основным направлениям развития планетарного сообщества. То есть подход к прогнозу с их стороны был предельно глубоким и ответственным. Но... Спустя и пятьдесят лет можно констатировать: многие их выводы оказались ошибочными. Нет, какие-то важные моменты авторы предугадали. Однако далеко не все. Так, они предполагали, что в развитых странах к концу века введут 3-4-дневную рабочую неделю. «Труд в технологичном мире будущего займет совершенно иное положение, – полагали авторы. – Тезис «в поте лица своего должен ты зарабатывать хлеб свой» уступит место гордости за трудовые достижения. Мерой уважения в обществе станет не «делание денег», а интеллект и достижения человека». Запомним эту цитату.

Далее. Пенсионный возраст уйдет в прошлое. Каждый будет сам решать, когда ему уйти на «отдых», полагают авторы прогноза. Среди до сих пор не сбывшихся их предсказаний – массовое внедрение трехмерного телевидения, телегазет, преувеличенная роль лазера в информационных технологиях, создание гиперзвуковых беспилотных (к 1985 году) пассажирских, а также сверхтяжелых грузовых самолетов, крупных дирижаблей. Упоминается, что советский авиаконструктор Алексей Туполев считает возможным создание к 2000 году лайнеров на тысячу пассажиров, летающих со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. По мнению немецких исследователей, пассажирские автомобили разделятся к концу века на городские и междугородние. Последним въезд в города будет запрещен. Здесь хозяевами будут небольшие электромобили, пользоваться которыми за плату (как ныне самокатами) сможет любой горожанин.

Не сбылся и прогноз о появлении сверхгородов (в США, например, должны были остаться три мегаполиса с приставкой «супер», в которых будет жить половина населения страны). А также о том, что после 2000 года появятся города-башни высотой до 1,25 км, дающие кров 100 тысячам человек. Предполагалось также использование в рыболовстве подводных лодок, создание на морском дне горнодобывающих предприятий и т.д.

«Как раритет храню в домашней библиотеке книгу под названием «Мир в 2000 году». Приобрел ее в свое время, будучи студентом, за 63 копейки»

Точной картины будущего не даст никто

Коротко перечисляю эти, увы, несбывшиеся ожидания «оракулов» семидесятых годов и просто ради интересных для читателей фактов, и, что важно, для утверждения: подробный и глубоко научный прогноз, растянутый, в общем-то, на не очень широкий временной промежуток, так и не дает точной картины даже такого эрзац-будущего. Ну невозможно учесть и гениальным ученым-провидцам всех тонкостей естественного хода событий.

А вот теперь о главном – о современных «ясновидящих». Удивляет легкость, с какой публично, без тени смущения дают разнообразные прогнозы будущего нынешние прорицатели – астрологи, гадалки, экстрасенсы, нумерологи, медиумы и прочая, и прочая… Причем вещают не только из темных углов личных апартаментов при мерцающем пламени свечи. В последнее время на потребу публике их приглашают на съемочные площадки центральных телеканалов, на страницы солидных изданий. И не с целью дискуссий о возможности предсказывать будущее или разоблачения шарлатанов. Им вполне серьезно дают слово перед многомиллионной аудиторией, благодарят за то, что те нашли время прийти, приглашают снова...

«Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»

Да, можно не сомневаться – у «телепророков» много почитателей, клиентуры, которые безоговорочно проглатывают все, что те вещают. Что ж, каждый волен верить в то, во что хочет верить. Не отвергаем это право. И благо, если «астролог» обладает профессией психотерапевта или психолога (есть и такие) и действительно ставит цель и способен прежде всего настроить человека своим предсказанием на позитив, жизнеутверждающие действия, изменить его взаимоотношения с окружающим миром в лучшую сторону.

Но вот в одном из авторитетных рейтингов российских астрологов даются характеристики некоторых «предсказателей»: «Об образовании информации нет. Часто пишет, что училась в разных странах – в Индии, Японии, Латвии, однако сертификатами это не подтверждает»; «Никакой информации об образовании, все покрыто мраком»; «Сообщает, что знания собирала по крупицам». А вот тут уже не до «оптимизма». Не сподвиг бы такой «астролог» свою клиентуру, сам того не ведая, на что-то деструктивное и опасное для общества.

«Каждый волен верить в то, во что хочет верить. Не отвергаем это право» Фото: Freepik

Как попасть на вершину рейтинга

Примечательно и то, как изначально безвестные «звездочеты» оказываются на вершинах подобных рейтингов. Чтобы не рекламировать их лишний раз, не озвучиваю имена. Но одно назову. Это индиец Абигья Ананд, которого называют самым молодым предсказателем (ему 17 лет) и новым пророком. Популярным он стал в 2019 году после того, как на своем Ютьюб-канале выложил предсказание якобы о пандемии коронавируса. Но если объективно, то, как информируют эксперты, юный астролог не говорил о болезни, вирусе, пандемии. Он сообщил лишь, что из-за расположения планет мир с ноября 2019-го по апрель 2020 года (по сообщению ВОЗ, пандемия перестала быть мировой чрезвычайной угрозой в мае 2023 года) подвергнется опасности. Привязать это предсказание к ковиду было уже несложно. Кроме того, забывается, что тогда же Абигья «увидел» в 2020 году глобальный экономический кризис и всемирную войну. Но с этими событиями, согласитесь, слава богу, как-то не сложилось.

На Ютьюб-канале у Ананда выложено более 900 видеороликов с предсказаниями. Эксперты оценивают, что конкретики в них мало, прогнозы размыты, излагаются очевидные истины. Можно ли называть его «новым пророком»? Судите сами. Не исключено, что кто-то и увидит в его предсказаниях какой-то тайный смысл. Было бы желание. А оно, судя по всему, у многих есть.

Абигья Ананд стал популярным в 2019 году после того, как на своем Ютьюб-канале выложил предсказание якобы о пандемии коронавируса Фото: стоп-кадр видео

Любой каприз за ваши деньги

Астрология превратилась у нас сегодня в мощное корпоративное движение. В этой сфере существует своя образовательная система. Мы насчитали более десятка действующих в стране академий и школ астрологической направленности. Только в упомянутом выше рейтинге российских астрологов упоминаются 750 человек, которые занимаются этой деятельностью профессионально. Сопровождающая рейтинг статья скромно сообщает, что «астрология – это наука (напомним: современная наука категорически отрицает действенность астрологических методик, классифицируя астрологию как псевдонауку и предрассудок, – прим. авт.), которая пользуется сейчас повышенной популярностью. А это значит, что астрологи, в свою очередь, пользуются высоким спросом». Вот с этим, увы, не поспоришь.

Естественно, никто из «ясновидцев» бесплатно свои услуги не предоставляет. Не буду приводить расценки, но поверьте: наживается на суеверии наших граждан эта публика вполне успешно. Вот еще одно застенчивое признание из статьи: «Откроем завесу тайны: если быть действительно стоящим специалистом, то средний чек (за услуги астролога, – прим. авт.) может достигать очень приятных цифр». И на чем только не зарабатывают современные «пророки»: индивидуальные, ведические гороскопы, карты таро, хорарные (опросные), натальные (зодиакальные) карты, экспресс-консультации, астрологические разборы, энергоцелительство, женское наставничество, медитация, эзотерика, транзитная астрология... Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Человек, попавший в какую-то сложную, непонятную для него ситуацию, имея связь с астрологом, не пытается рационально осмыслить ее и найти правильное решение. Он просто уповает на советы астролога, который может насоветовать ему что угодно, лишь бы заплатили.

Деньги – вот главное, что влечет людей в занятия астрологией. И совсем не в первую очередь желание помочь человеку в трудный жизненный момент. И тут авторы книги «Мир в 2000 году» тоже крепко промахнулись, утверждая, что «делание денег» уйдет к концу века в прошлое. Не ушло и через полвека. Да и не уйдет в ближайшем будущем. Вот это можно прогнозировать уверенно.