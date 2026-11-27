Фото: fhr.ru

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что государство должно обеспечивать возможность каждому ребёнку заниматься хоккеем.

«Хоккей стал очень дорогим. Мне неважно, сколько стоит построить каток, мне важно, чтобы каждый ребенок имел такой же шанс, как великая пятярка. Это ответственность государства. В 2008 году было 100-летие хоккея, в том же году российскому хоккею было 62 года, то есть мы играли в хоккей всего половину срока. Круче хоккея в нашей стране игры нет, меня никто не сможет переубедить», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».