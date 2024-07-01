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«Крови потерял литра полтора»: в РКБ спасли руку мужчины, едва не отрезанную профнастилом
В течение шести часов бригада хирургов РКБ спасала руку жителя Татарстана, которую едва не отрезало листом профнастила. О том, почему медики называют эту страшную травму распространенной, в чем заключалась сложность операции и каковы шансы на восстановление руки – в репортаже «Татар-информа».
Целой в руке осталась только кость
22 июня на своем участке 41-летний Ленар Валькаев ремонтировал крышу навеса для техники.
«Я поправлял крышу, в это время у меня слетела стремянка. Левой рукой я держал стремянку, правой рукой уперся в профнастил, в этот момент профнастил перерезал мне все: сухожилие, нервы, сосуды», – рассказал Ленар Валькаев.
Движение, которое он сделал правой рукой и которое стало причиной такой тяжелой травмы, было чисто машинальным, признается Ленар. В результате целой в руке осталась только кость. Порез прошел возле плечевого сустава.
Самое страшное, вспоминает пациент РКБ, что вытекло много крови. По оценкам врачей, мужчина потерял полтора-два литра. У него кружилась голова, он терял сознание. Лист профнастила, как оказалось, перерезал и вену, и артерию, которые снабжали руку кровью.
«Я чувствовал, что рука покидает меня. Очень было много крови, будто из трубы течет», – вспоминает Ленар.
Сразу после того, как получил травму, Ленар начал звать на помощь жену и соседей. Супруга вызвала скорую, соседи наложили жгут – он помогал лишь отчасти, поскольку разрез находился очень близко к плечевому суставу. До приезда скорой помощи соседи буквально давили на рану своими руками, чтобы приостановить кровотечение.
«Соседи – это были мужики – все хладнокровно делали, как надо», – рассказал Ленар Валькаев.
Медики скорой приехали достаточно быстро, оказали первую помощь. По дороге позвонили в РКБ, предупредили, что везут пациента со страшной травмой. По словам Ленара, на пороге больницы его уже встречали хирурги.
«Все врачи очень активно, оперативно занялись мной. Сразу несколько хирургов и ассистентов вели работу, сделали наркоз, а дальше готовили к операции», – отметил пациент.
Хирурги зажимали артерию руками во время шестичасовой операции
Прогнозы были неутешительными – медики давали всего 5% на то, что руку удастся спасти.
Оперировали врачи шесть часов большой бригадой: работали микрохирурги, которые соединяли нервы, и сосудистые хирурги, которые воссоздавали разорванные артерию и вену. Им помогали ординаторы. По очереди медики зажимали кровоток руками – сжимали артерию пальцами, пока другие работали. Слишком долго находиться в жгуте нельзя, ведь тогда кровоснабжение прекратится и восстановить его уже никогда не получится.
Проще говоря, по словам медиков, у этого пациента было повреждено все, что питало его руку.
«Мы максимально старались восстановить нервы, которые отвечают за функционал руки, чтобы в дальнейшем проблем не было», – рассказал травматолог-ортопед, микрохирург РКБ Валентин Филиппов.
Сосудистый хирург РКБ Рафаэль Муллахметов объяснил: чтобы восстановить кровоток плечевой вены и артерии, потребовалось достраивать их. Врачи взяли кусочек другой вены пациента и вшили недостающий отрезок в плечо.
«После того как два анастомоза сшили, пустили кровоток в руку», – отметил доктор.
«Пальцы уже двигаются»
После операции четыре дня Ленар Валькаев провел в реанимации, потом в отделении еще три дня не мог вставать, только лежал.
«Мне все оперативно сделали, аккуратно сшили – рука выжила, уже пальцы шевелятся», – рассказал Ленар.
По словам микрохирурга, такие травмы – порезы профнастилом – встречаются все чаще. Люди работают без страховки, а профнастил очень острый, и даже если напороться на него с небольшой силой или упасть на него с небольшой высоты, риск потерять руку или ногу очень велик.
Врачи уверены: если пациент будет соблюдать все их рекомендации, двигательная способность руки полностью восстановится.
«Я благодарен всем медикам, что сохранили руку. Такие все молодые, так работали хорошо», – улыбается Ленар.
Сейчас наш герой мечтает только об одном – чтобы рука полностью восстановилась.
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