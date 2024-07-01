«Крови потерял литра полтора»: в РКБ спасли руку мужчины, едва не отрезанную профнастилом

22 июня на своем участке 41-летний Ленар Валькаев ремонтировал крышу навеса для техники Фото: из личного архива Ленара Валькаева

Целой в руке осталась только кость

22 июня на своем участке 41-летний Ленар Валькаев ремонтировал крышу навеса для техники.

«Я поправлял крышу, в это время у меня слетела стремянка. Левой рукой я держал стремянку, правой рукой уперся в профнастил, в этот момент профнастил перерезал мне все: сухожилие, нервы, сосуды», – рассказал Ленар Валькаев.

Движение, которое он сделал правой рукой и которое стало причиной такой тяжелой травмы, было чисто машинальным, признается Ленар. В результате целой в руке осталась только кость. Порез прошел возле плечевого сустава.

Самое страшное, вспоминает пациент РКБ, что вытекло много крови. По оценкам врачей, мужчина потерял полтора-два литра. У него кружилась голова, он терял сознание. Лист профнастила, как оказалось, перерезал и вену, и артерию, которые снабжали руку кровью.

«Я чувствовал, что рука покидает меня. Очень было много крови, будто из трубы течет», – вспоминает Ленар.

До приезда скорой помощи соседи буквально давили на рану своими руками, чтобы приостановить кровотечение Фото: из личного архива Ленара Валькаева

Сразу после того, как получил травму, Ленар начал звать на помощь жену и соседей. Супруга вызвала скорую, соседи наложили жгут – он помогал лишь отчасти, поскольку разрез находился очень близко к плечевому суставу. До приезда скорой помощи соседи буквально давили на рану своими руками, чтобы приостановить кровотечение.

«Соседи – это были мужики – все хладнокровно делали, как надо», – рассказал Ленар Валькаев.

Медики скорой приехали достаточно быстро, оказали первую помощь. По дороге позвонили в РКБ, предупредили, что везут пациента со страшной травмой. По словам Ленара, на пороге больницы его уже встречали хирурги.

«Все врачи очень активно, оперативно занялись мной. Сразу несколько хирургов и ассистентов вели работу, сделали наркоз, а дальше готовили к операции», – отметил пациент.

Валентин Филиппов: «Мы максимально старались восстановить нервы, которые отвечают за функционал руки, чтобы в дальнейшем проблем не было» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Хирурги зажимали артерию руками во время шестичасовой операции

Прогнозы были неутешительными – медики давали всего 5% на то, что руку удастся спасти.

Оперировали врачи шесть часов большой бригадой: работали микрохирурги, которые соединяли нервы, и сосудистые хирурги, которые воссоздавали разорванные артерию и вену. Им помогали ординаторы. По очереди медики зажимали кровоток руками – сжимали артерию пальцами, пока другие работали. Слишком долго находиться в жгуте нельзя, ведь тогда кровоснабжение прекратится и восстановить его уже никогда не получится.

Проще говоря, по словам медиков, у этого пациента было повреждено все, что питало его руку.

«Мы максимально старались восстановить нервы, которые отвечают за функционал руки, чтобы в дальнейшем проблем не было», – рассказал травматолог-ортопед, микрохирург РКБ Валентин Филиппов.

Сосудистый хирург РКБ Рафаэль Муллахметов объяснил: чтобы восстановить кровоток плечевой вены и артерии, потребовалось достраивать их. Врачи взяли кусочек другой вены пациента и вшили недостающий отрезок в плечо.

«После того как два анастомоза сшили, пустили кровоток в руку», – отметил доктор.

Рафаэль Муллахметов объяснил: чтобы восстановить кровоток плечевой вены и артерии, потребовалось достраивать их. Врачи взяли кусочек другой вены пациента и вшили недостающий отрезок в плечо Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Пальцы уже двигаются»

После операции четыре дня Ленар Валькаев провел в реанимации, потом в отделении еще три дня не мог вставать, только лежал.

«Мне все оперативно сделали, аккуратно сшили – рука выжила, уже пальцы шевелятся», – рассказал Ленар.

По словам микрохирурга, такие травмы – порезы профнастилом – встречаются все чаще. Люди работают без страховки, а профнастил очень острый, и даже если напороться на него с небольшой силой или упасть на него с небольшой высоты, риск потерять руку или ногу очень велик.

Врачи уверены: если пациент будет соблюдать все их рекомендации, двигательная способность руки полностью восстановится Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Врачи уверены: если пациент будет соблюдать все их рекомендации, двигательная способность руки полностью восстановится.

«Я благодарен всем медикам, что сохранили руку. Такие все молодые, так работали хорошо», – улыбается Ленар.

Сейчас наш герой мечтает только об одном – чтобы рука полностью восстановилась.