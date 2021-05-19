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Ру Тат
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19 мая 2021  19:09
Cергей Гаврилов

Кроткова в казанском «Зените» сменил 18-летний либеро

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Новым напарником основного либеро «Зенита-Казани» Валентина Голубева стал 18-летний Илья Федоров.

Игрок является воспитанником системы казанского «Зенита». Уроженец Новочебоксарска попал в клуб в 13-летнем возрасте и прошел все ступени развития: выступление в Молодежной лиге за «Зенит-УОР» и выступление в Высшей лиге «А» за «Академию-Казань». Он должен заменить в своем амплуа покинувшего казанский клуб Валентина Кроткова.

Более того, у Ильи уже есть опыт игры за «Зенит-Казань» — 7 матчей в суперлиге и 8 матчей в Кубке России. Тренеры Алексей Вербов и Владимир Алекно подключали перспективного игрока к основному составу, когда для этого была возможность.

Федоров — основной игрок молодёжной сборной России, с которой он выиграл чемпионат Европы U-21 (2020) и завоевал серебро чемпионата мира U-19 (2019). На обоих турнирах он был признан организаторами лучшим либеро. Юноша по праву считается одной из самых ярких восходящих звезд российского волейбола.

#вк зенит-казань
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