«Кроткая» по-латиноамерикански: Достоевский на португальском языке завершил «Науруз»

Сегодня вечером спектаклем «Кроткая» завершается программа XVII фестиваля «Науруз». О том, почему Достоевского так любят ставить в Латинской Америке, как удалось найти компромисс в работе над «Кроткой» и какие чувства вызывает у них Казань, китаянка Ма Чженхун и колумбиец Алехандро Пуче рассказали сегодня на пресс-конференции в театре Камала.





Фото: пресс-служба фестиваля «Науруз»

От «Принцессы Турандот» до «Кроткой»: Ма Чженхун и Алехандро Пуче вернулись в Казань с новой театральной историей

Под занавес XVII Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз» запланирован показ спектакля «Кроткая» бразильского «Городского театра», Центра исполнительских искусств и Лаборатории сценического искусства Университета Валье (Колумбия).

Это современная интерпретация «фантастического рассказа» (как определил жанр сам автор) Федора Достоевского, приуроченная к 200‑летию писателя, которое отмечалось в 2021 году. Постановка идет на португальском языке с русскими субтитрами. Сценическую адаптацию повести Федора Михайловича сделала драматург, театральный консультант и драматургический редактор Елена Васина.

Напомним, колумбийский драматург и режиссер Алехандро Пуче знаком казанскому зрителю по спектаклю «Чернобыльский идиот», который был представлен в 2018 году на образовательном форуме «Науруз». Выпускник мастерской Анатолия Васильева в ГИТИСе, он прекрасно говорит на русском языке и специализируется на интернациональных театральных проектах, объединяющих различные культурные контексты. В «Кроткой» представлены актеры из Бразилии, художник по свету из Сирии, консультант по драматургии из России и др.

«Для нас нынешний приезд особенный. Мы были рады познакомиться с новым зданием театра Камала. Мало кто в мире может иметь такое пространство. Казанский зритель, должно быть, очень доволен. Как и артисты, как и весь театральный мир России и мира. Когда строятся такие театры, это дает больше простора для фантазии, для всего, что воплощает собой театр. Мы рады, что стали друзьями такого театра, друзьями Татарстана», – поделился Пуче на встрече с журналистами в пресс-центре фестиваля «Науруз»

Ма Чженхун Фото: пресс-служба фестиваля «Науруз»

Его супруга китаянка Ма Чженхун тоже окончила ГИТИС (студия Петра Фоменко), а к участию в проекте присоединилась через международную коллаборацию с бразильско-колумбийским проектом. Она также работает в межкультурном формате, исследуя психологическую глубину персонажей. В 2012 году Ма ставила в театре Камала «Принцессу Турандот». Пьеса Гоцци в ее интерпретации стала важным экспериментом, который привнес элементы традиционного китайского театра в татарскую театральную практику. Спектакль сочетал элементы китайской и европейской традиции и продержался в репертуаре камаловцев до 2015 года.

«Мы интересуемся творчеством Достоевского, Чехова, другими произведениями русской литературы»

Чженхун призналась, что, оказавшись в театре Камала, они с супругом почувствовали, что как будто приехали домой: «Это новый дом для нас и для вас. И это прекрасное ощущение. Я вспоминаю, что камаловцы приезжали с “Принцессой Турандот” в Пекин, это тоже было большое событие. Думаю, вашему театру следует еще раз приехать в Китай, чтобы закрепить этот успех», – сказала она, на что режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев иронично улыбнулся: «Да, конечно. Завтра же!»

Латиноамериканская постановка русского классика исследует темы человеческих чувств, социальных ролей, власти, тревог и сомнений героев, актуализируя Достоевского для современного зрителя и показывая единство эмоционального опыта разных культур. Это минималистичная, но мощная работа, представляющая собой глубокую психологическую драму с опорой на музыку, свет и сценографию, экспрессию и атмосферу.

Фото: пресс-служба фестиваля «Науруз»

Режиссерская чета выбрала это произведение не случайно – сказалось студенчество в российском театральном вузе.

«Мы интересуемся творчеством Достоевского, Чехова, другими произведениями русской литературы. Помню, когда мы учились в ГИТИСе, довольно молодая преподавательница сделала потрясающий разбор литературы потока сознания, связанной с последними произведениями Достоевского, которые очень важны для мировой литературы. Потому что после этого все писатели пытались воплотить этот поток человеческой мысли, в котором нет порядка, нет начала и конца. Нам тоже захотелось это сыграть, это выглядело очень интересно для Латинской Америки», – признался Алехандро Пуче.

Алехандро Пуче Фото: пресс-служба фестиваля «Науруз»

Патриархат, поток сознания и сцена как вызов

Напомним, в центре сюжета драмы «Кроткая», написанной в 1876 году, история молодой девушки, которая выходит замуж за странного и деспотичного человека. Для нее это способ вырваться из нищеты, а для него – завладеть ею, полностью подчинить своей воле.

«Вам тоже, должно быть, хорошо знакома проблема патриархата. Это большая проблема для женщин. И поэтому эта тема очень волновала нас и зрителей. Недавно в [колумбийском] городе Манисалес прошел очень хороший фестиваль, где мы показали этот спектакль. Манисалес – провинциальный патриархальный город. В какой-то момент мы заметили, как женщины в зале стали меняться, их захватили эмоции, они явно хотели сказать что-то своим мужчинам. Они аплодировали и были очень воодушевлены этим спектаклем. Ведь Колумбия тоже довольно патриархальна», – поделился Пуче.

Чженхун добавила: «Достоевский, как всякий большой писатель, является еще и прекрасным драматургом, поэтому его произведения легко адаптировать под пьесу. Делать адаптацию его новелл – большое удовольствие. Вообще я бы хотела поблагодарить фестиваль “Науруз” за то, что он дает такой большой импульс и вдохновение для новых форматов и идей. Мы верим в систему Станиславского, поэтому делаем по ней воркшопы в Колумбии, Бразилии, Боливии. У нас очень много студентов, они ставят разные отрывки».

Совместная работа двух самостоятельных режиссеров над одним спектаклем – дело непростое. Как признался Алехандро, приходилось идти на компромиссы.

«У меня есть свои границы. Но мы как-то работаем вместе. Ма китаянка, у нее образное мышление, метафора, форма, тонкость. А я больше склонен к разбору, к работе со словом, с актерами, к психологический разработке. Это был очень продуктивный год (2021-й, – прим. Т-и). В период пандемии мы работали с актерами онлайн. А затем выиграли грант. Когда уже сделали инсценировку по интернету, кончилась пандемия, и мы поехали в Бразилию. Так мы и работаем», – рассказал он.

Фото: пресс-служба фестиваля «Науруз»

На вопрос о том, почему китаянка предпочитает работать с европейскими и американскими коллективами, Ма Чженхун ответила, что причина в театральной системе, к которой она привыкла.

«Я уже немножко привыкла к этой школе, к европейскому формату. В Китае, конечно, тоже есть такие школы, но они все равно отличаются, поэтому порой сложнее работать. На Востоке и на Западе разные представления о театре. Россия – театральная страна, здесь профессиональные люди, есть понятие «честь профессии». А в Америке артисты более свободные, что ли, там дисциплина несколько хромает. Не хватает и профессионализма. Поэтому порой приходится проявлять жесткость. Но в Китае я даже случайно прикоснуться к актеру не смогу, это не принято. В этом плане непросто», – призналась она и добавила, что женщина по своей природе – вода, а в мужчинах есть огонь, иногда песок, и вместе они могут быть сильными.