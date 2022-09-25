Кроссовер вылетел в кювет и застрял в кустах в РТ, водитель и двое пассажиров в больнице

фото: очевидцы

ДТП произошло сегодня в третьем часу дня на трассе Нижнекамск – Чистополь не доезжая до населенного пункта Ачи, рассказали «Татар-информу» очевидцы происшествия.

Фото: © очевидцы

Предварительно известно, что водитель кроссовера Hyundai не удержал автомобиль на мокрой дороге и вылетел в кювет, где застрял в кустах.

«С места аварии на каретах скорой помощи увезли троих человек – водителя и двух пассажирок. Мужчина жаловался на боли в спине, а у одной из пассажирок было разбито лицо», – уточнили свидетели ДТП.