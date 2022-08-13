Кроссовер вылетел в кювет после столкновения с легковушкой в РТ, три человека в больнице

Очевидцы

Авария, участниками которой стали легковушка «Лада» и кроссовер Nissan, произошла сегодня около четырех часов вечера на трассе Казань – Атня чуть не доезжая населенного пункта Большая Атня.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы ДТП, водитель «Лады» не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в иномарку. От удара Nissan съехал в кювет, где перевернулся.

Фото: © очевидцы

«С места аварии на каретах скорой помощи забрали трех человек – водителя и пассажира из отечественной легковушки, а также пассажира иномарки», - уточнили свидетели происшествия.