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Ру Тат
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Происшествия
13 августа 2022  20:02
Полина Шевчук

Кроссовер вылетел в кювет после столкновения с легковушкой в РТ, три человека в больнице

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Кроссовер вылетел в кювет после столкновения с легковушкой в РТ, три человека в больнице
Очевидцы

Авария, участниками которой стали легковушка «Лада» и кроссовер Nissan, произошла сегодня около четырех часов вечера на трассе Казань – Атня чуть не доезжая населенного пункта Большая Атня.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы ДТП, водитель «Лады» не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в иномарку. От удара Nissan съехал в кювет, где перевернулся.

 

Фото: © очевидцы 

«С места аварии на каретах скорой помощи забрали трех человек – водителя и пассажира из отечественной легковушки, а также пассажира иномарки», - уточнили свидетели происшествия.

#вылетел в кювет #дтп на трассе
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