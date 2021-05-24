Кроссфит, космос и авиамодели: мэрия Казани озвучила программы для летних лагерей

В Казани для детей, которые будут отдыхать в загородных лагерях подготовили программы спортивной и инженерной направленностей. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.



«В связи с традиционно большим запросом от родителей на смены с активной программой для детей, увлекающихся спортом, летнюю кампанию в большинстве лагерей города откроет программа „PRO-актив“», — сказал Фаизов.

Дети познакомятся с такими видами спорта как: кроссфит, стретчинг, воркаут и фрисби.



В детском оздоровительном лагере «Восток» запланирована программа по истории покорения космоса и авиастроения. В партнерстве с образовательным центром «Технополис КАИ» будет организована смена технического и инженерного творчества. Педагоги познакомят детей с основами авиамоделирования и судостроения. Каждый ребенок сможет увезти с собой рабочую модель самолета, созданную собственными руками.



Помощь в организации программ туристического лагеря «Юнитур» оказали «Скауты Татарстана» и Русское географическое общество. В сменах экологического и туристического профилей дети смогут создать свой туристический маршрут и проект экодома.



В лагере «Молодежный» пройдут спортивная, творческая смены и новая программа по финансовой грамотности «Точка роста».



В каждом загородном лагере пройдут мероприятий посвященые Дню России, Дню молодежи, Сабантую, Дню семьи, любви и верности, а также «Часу земли». Помимо этого, запланирована иммерсивная экскурсия «Назад в будущее» в рамках Года науки и технологий в России.

