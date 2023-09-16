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«Кросс нации» в Казани собрал 18,7 тыс. участников
К всероссийскому дню бега «Кросс нации» в столице республики присоединились 18,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Самым юным участником стала 5-летняя Яна Скузлова, а самым возрастным – 76-летняя Клавдия Николаева. Большинство (18 тыс.) участников вышли на дистанции в экстрим-парке «УРАМ». Вместе с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы, ветераны спорта и горожане с ОВЗ.
Площадка на стадионе «Локомотив» в Юдино собрала 700 человек. Здесь проходили забеги на длинные дистанции в 4, 6, 8 и 12 км. Победителям вручили кубки, медали, дипломы и памятные призы.
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