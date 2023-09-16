«Кросс нации» в Казани собрал 18,7 тыс. участников

Фото: © «Татар-информ»

К всероссийскому дню бега «Кросс нации» в столице республики присоединились 18,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Самым юным участником стала 5-летняя Яна Скузлова, а самым возрастным – 76-летняя Клавдия Николаева. Большинство (18 тыс.) участников вышли на дистанции в экстрим-парке «УРАМ». Вместе с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы, ветераны спорта и горожане с ОВЗ.

Площадка на стадионе «Локомотив» в Юдино собрала 700 человек. Здесь проходили забеги на длинные дистанции в 4, 6, 8 и 12 км. Победителям вручили кубки, медали, дипломы и памятные призы.