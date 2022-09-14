«Кросс наций» в Челнах пройдет на освещенной лыжной трассе в парке «Прибрежный»

В субботу, 17 сентября, в Набережных Челнах состоится один из самых традиционных и массовых забегов — «Кросс наций». Соревнования пройдут в парке «Прибрежный», на остановке «Лесная», на освещенной лыжной трассе. Об этом на пресс-конференции в Автограде сообщил начальник городского Управления физической культуры и спорта Роман Насрединов.

«Эти соревнования у нас традиционные, они проходят с 2002 года без перерыва. В этом году они состоятся в юбилейный, двадцатый раз. Изначально они проводились на территории Майдана по проспекту Хасана Туфана, вот уже третий год мы будем проводить их на территории парка „Прибрежный“, потому что там более комфортные и безопасные условия для бега, живописная природа», — отметил чиновник.

Забеги будут проводиться на дистанциях 400 метров, 1 и 2 километра. Предварительная регистрация не требуется. Все желающие смогут принять участие в состязаниях после парада открытия. Заранее должны подавать заявки только коллективы.

Открытие соревнований запланировано на 10.20. Победителям и призерам после завершения забегов вручат кубки, медали и грамоты. Для всех любителей бега и зрителей организуют конкурсы с подарками.