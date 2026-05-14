Кризисный психолог: Лучшая цель для вербовщика – это тихий и замкнутый ребенок

Мнение о том, что экстремистом или террористом может стать только трудный подросток из неблагополучной семьи – это опасный миф. Кризисный психолог Ольга Галанина в интервью «Татар-информу» рассказала, что самые удобные цели для вербовщиков часто выглядят совершенно безобидно и не привлекают к себе внимания.

«Родители часто гордятся тем, что их сын или дочь им не перечат, сидят дома с гаджетом и не создают проблем. Однако именно отсутствие опыта споров, отстаивания своей позиции и навыка говорить ’’нет’’ делает таких детей беззащитными. Вербовщику не нужно ломать волю послушного ребенка – он уже обучен подчиняться авторитету. Более того, внутри у такого подростка копится колоссальный дефицит признания, который легко заполняется извне», – рассказала Ольга Галанина.

Эксперт привела пример из практики, сравнив двух подростков: шумного, часто спорящего с родителями и даже, возможно, состоящего на учете в школе, и идеально послушного и тихого.

«Кто же из них находится в зоне риска? Большинство ответит, что первый, но практика показывает, что все наоборот. Шумный и непослушный ребенок за счет своего баловства снимает лишнее напряжение, он получает признание в группе сверстников и, как следствие, начинает раньше осознавать последствия своих поступков и размышлять над этим. У второго ребенка опыта конфликта нет. Он не умеет говорить ‘’нет’’ и отстаивать себя. Когда на него выйдет вербовщик, у него сработает уязвимость: желание быть признанным победит осторожность», – добавила она.

