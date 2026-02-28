Кризис концентрации, ожидание плей-офф или плохая атмосфера: что ломает игру «Ак Барса»

Третье подряд поражение в серии послематчевых бросков, которое казанцы терпят по одному сценарию с упущенным преимуществом, – это уже симптом, что в коллективе не все в порядке. Объяснения в виде отсутствия концентрации и невезения в буллитах не дают полного ответа, почему «Ак Барс» сдал на финише чемпионата. Разобраться попытался «ТИ-Спорт».





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» не заслужил победы – Екатеринбург был сильнее по всем показателям

Под конец нынешнего регулярного чемпионата возникает ощущение, что «Ак Барс» попал в какой-то «День сурка». Вчерашний поединок стал уже третьим подряд, когда команда открывала счет первой, но во втором периоде просто переставала требовать от себя тех усилий, которые необходимы в матчах с равными соперниками.

«Была потеря концентрации. Каждая игра – это опыт, мы сегодня получили урок. Но в предыдущих матчах мы показывали и хорошие, правильные отрезки. Но есть момент, что кто-то, наверное, уже думает о самом важном этапе сезона. Разберемся, переговорим. Возможно, кому-то голову нужно поправить», – двусмысленно обещал Анвар Гатиятулин после проигранного матча с «Ладой».

Но на «УГМК-Арене» мы увидели практически тот же сценарий, что и в предыдущих встречах. Да, в начале третьего отрезка матча казанцы приложили волевые усилия и благодаря мастерству двух отдельных хоккеистов – Александра Барабанова и Никиты Лямкина – отыграли-таки шайбу, но остаток игрового времени показал, что это не более чем эпизодическая вспышка, ничем не подкрепленная по наполнению игры.

За исключением первой десятиминутки, «Автомобилист» весь матч выглядел быстрее, острее, креативнее. Создал больше моментов – 33-23 по броскам в створ ворот.

Казанцы же искали шанса в контратаках. Всего шесть (!) бросков в створ ворот хозяев нанесли они за первый период и столько же за второй. Нужно признать, что уральцы прямо сейчас подходят к решающей стадии сезона в куда лучших кондициях и заслуженно забрали уже пятую свою победу в последних шести встречах. И это с учетом того, что они играют без своего лидера, Рида Буше, не желающего возвращаться из Канады.

Фото: ak-bars.ru

Вопрос даже не в слабом исполнении буллитов игроками «Ак Барса». Команда просто перестала действовать так же строго, как еще месяц назад.

«Мы обсуждали в клубе после прошлого матча, правильно ли аудитория понимает, когда я говорю про концентрацию. Это не какие-то индивидуальные ошибки на льду, а в целом важно держать фокус на протяжении всего матча. Потому что если мы показываем весь матч то, что мы готовим, то у нас больше шансов на положительный результат. Поэтому фокусируемся на этом», – заявил после вчерашнего матча наставник «Ак Барса».

Но, судя по всему, хоккеисты уже живут в режиме ожидания плей-офф, а регулярку доигрывают – опасность упасть ниже третьей строчки, которую они занимают, практически миновала. А занимать второе или третье место – большой разницы просто нет.

В команде нет ответов

Самое неприятное в ситуации, что мы не слышим четкого объяснения, что происходит с командой. Анвар Гатиятулин на все вопросы предлагает разбирать каждый эпизод по отдельности и не искать тенденции, подчеркивая лишь одну общую проблему – потерю концентрации.

Почему она происходит и как с этим справляться – ответов нет ни на пресс-конференциях, ни на льду.

«У нас во всех этих овертаймах было достаточно моментов, чтобы не доводить до буллитов. Не хватает точного броска. А с буллитами в этом году нам не везет. Но работаем над этим практически на каждой тренировке», – сетовал Анвар Рафаилович после игры на упущенные возможности.

Нет ответов и у самих хоккеистов.

«Третье поражение подряд в серии послематчевых бросков – чего-то не хватает, нужно перестраиваться», – лишь разводил руками Никита Лямкин.

Фото: ak-bars.ru

Состав «Ак Барса» не меняется от игры к игре, Тимур Билялов самовольно уходит в раздевалку после своей замены, а такие опальные хоккеисты, как Владимир Алистров, по-прежнему не получают возможности сыграть. Похоже, что внутри команды нет атмосферы уверенности и доверия. С такой атмосферой в коллективе за трофеями не ходят. Не нужно ли Анвару Гатиятулину в первую очередь поработать над пресловутым командным духом, как бы высокопарно это ни звучало?

Что с дисциплиной «Ак Барса»?

Разбираться с катастрофической реализацией буллитов и излишне претенциозной манерой игроков «Ак Барса» праздновать их удачное исполнение смысла не видим – все сами видели, что исполнил Григорий Денисенко после единственного реализованного броска (Артем Галимов позерству позавидовал бы). Куда важнее, почему под конец сезона в команде стала разваливаться дисциплина. И нет ли прямой связи между этими индивидуальными кульбитами игроков и постоянными удалениями.

Не хотелось бы нагнетать, но, судя по всему, атмосфера сегодня все больше напоминает ту, что была в переполненном звездами «Ак Барсе» образца 2023/2024 – с Радуловым, Шипачевым, Кагарлицким и другими, кто был не прочь покрасоваться, но команды как таковой-то и не было.

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» умудрился «выиграть» в дуэли штрафов у «Автомобилиста» – худшей команды Востока по количеству штрафных минут. До вчерашней игры уральцы суммарно удалялись 90 раз, причем четыре раза штрафы получали вратари. Казанцы приехали и, как в тех молодежных комедиях, произнесли: «Hold my beer» – и нахватали 12 минут штрафа.

Удаление Алексея Марченко под конец второго периода – уже классическая ситуация с защитником. В решающий момент, когда надо было выстоять, капитан зачем-то решил пихать клюшкой соперника, который уже давно совершил бросок и уезжал с его пути.

«Надо смотреть детально каждое нарушение, с чем оно было связано. Мы просили идти в единоборства с активной клюшкой. Другой момент, что задевали ноги соперника. Разберем», – не стал вдаваться в подробности наставник «Ак Барса».

К счастью, с реализацией своего большинства у «Ак Барса» в этом матче все было в порядке – две шайбы Лямкина при розыгрыше лишнего позволили казанцам увезти из Екатеринбурга хотя бы очередное одно очко.

В целом же тенденция настораживает. В проигранной игре с «Ладой» «барсы» скопили 11 минут штрафа. А в Нижнем Новгороде именно удаление Алексея Пустозерова стало переломным.