Кризис Алекно: почему его «Зенит» провалился в Кубке легенд

Завершился групповой этап мужского волейбольного Кубка легенд. И если казанский «Зенит» уверенно шагнул в «Финал четырех», то наш старый знакомый Владимир Алекно эту задачу с питерским «Зенитом» провалил. Почему так получилось и на что тренеру надеяться в чемпионате - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: vczenit.ru

Красноярское фиаско

За всю свою тренерскую карьеру в волейболе Владимир Алекно заработал невидимое, но столь ощущаемое на подсознательном уровне реноме человека, который может спасти и построить любую команду. Тут же все вспоминают и те гениальные ходы, которые были предприняты по ходу финала Олимпиады 2012 года, и стройный, как кипарис, казанский «Зенит» под его руководством - тогда клуб из столицы Татарстана боялись не только в России, но и в мире.

Вот и на берега Невы наставник приходил в качестве героя-спасителя. Но пошел уже третий сезон в Питере, а долгожданного чемпионства по-прежнему нет. А прошлый год, думаю, сам Владимир Романович вспоминает с содроганием. Когда даже бронзу отдали Новосибирску, ведя в последнем матче 2-0 по партиям. Тогда впервые и зародилось в головах: неужели магия Алекно исчезла?

Шанс все исправить выпал в новом сезоне. Вот тебе Кубок легенд - чем не турнир, где можно доказать свою состоятельность. Правда, стоит отметить, что в межсезонье команду спустя пять лет покинул «столб» команды (так его называл сам Алекно) - французский либеро Женя Гребенников. Он отправился поиграть в Японию. Ушел и Тисевич. Вместо них в Северную столицу проследовали Бонинфанте, Кротков, Вольвич из Казани и Сиденко с Коленковским.

Да и группа Алекно досталась труднейшая - «Енисей», московское «Динамо» и «Белогорье». Первый круг предстояло играть в Красноярске. И тут случилось то, чего, если честно, перед сезоном мало кто ожидал - питерский «Зенит» проиграл все три встречи: одну партию взяли с москвичами и две - с красноярцами.

Женя Гребенников Фото:vczenit.ru

И как водится в таких случаях, эксперты принялись сразу искать «подводные камни». А именно, причины неудач. А их, как это часто водится, несколько. Первая - нестабильность состава и нехватка сыгранности. Дело в том, что и в межсезонье произошли изменения, и травмированные только возвращались в строй. Среди них, например, Бабкевич, Динейкин, Янт.

Да и поди покажи класс, когда у тебя каждый раз появляются новые сочетания. Разумеется, даже составу, руководимому Алекно, требуется время, чтобы наладить взаимодействие, а в плотном графике турнира на это просто не было ресурса.

Второй аспект - питерцы испытывали затруднения с приемом подачи. Мы ведь понимаем, что если прием нестабилен, связующему сложнее отдать качественную передачу, а это напрямую воздействует на атаку — соответственно, нападающие не получают удобных мячей и совершают ошибки. Подчеркнем также, что в некоторых играх процент удачных атак был заметно ниже, чем у соперников.

Третья составляющая - собственные ошибки. Причем, во многом, глупые: промахи в атаке, потери мяча на блоке, неудачные подачи, которые приводили к эйсам соперника. Сам Владимир Романович отмечал, что в такие моменты не всегда хватало хладнокровия.

Без надежд, но с победой над «Енисеем» и Белгородом

На то, чтобы хоть что-то исправить и представить, так скажем, работу над ошибками, у Алекно была ровно неделя - именно через такой срок предстояло играть второй тур турнира. На этот раз в Москве. Тут для начала снова проиграли «Динамо». Но москвичи превратились в настоящие волейбольные «галактикос», поэтому ничего удивительного в этом поражении нет.

Но оно и стало, по сути, решающим, потому что дальше можно было разгромить всех соперников, но даже теоретические шансы на выход в плей-офф Питер потерял. Но все же - реноме есть реноме. Обыграли в боевом матче «Белогорье» с 16-ю очками в активе Пакшина, а напоследок хлопнули дверью турнира и вынесли «Енисей». Причем последняя партия завершилась разгромно - 25:15. В матче, кстати, пофеерил Егор Сиденко - у него 18 очков.

Владимир Алекно Фото:vczenit.ru

Важно отметить, что «Зенит», хотя бы и под занавес своего выступления, показал, что способен собраться и сыграть уверенно, активно используя игроков, которые раньше получали меньше практики. Это говорит о том, что потенциал у состава есть, но в предыдущих играх ряд факторов сложился не в их пользу.

Теперь же у Алекно впереди аж три недели на то, чтобы сделать выводы и подвести команду к старту чемпионата в боевой готовности, а главное сыгранной. И чтобы все мы вновь вспомнили о забытом, но таком крутом его скилле - строить и творить.

Первый матч в Суперлиге ожидает петербуржцев 21 октября. На домашней арене они сыграют с «Горьким».