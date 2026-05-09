news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 мая 2026 19:45

Критиковать День Победы могут только люди с низким уровнем интеллекта, заявили в Госдуме

Читайте нас в
Телеграм

Критиковать празднование Дня Победы могут только люди с низким уровнем интеллекта, заявил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий заявил, что многие из тех, кто это делает, – люди с низким уровнем интеллекта, и назвал их идиотами. По его словам, на таких людей не стоит тратить даже бумагу.

Чернышов подчеркнул, что если критики не хотят быть потомками поколения победителей, пусть сами признают себя пораженцами и ренегатами. Каждое оскорбление в сторону Дня Победы такие люди должны начинать с фразы «мы неудачники, поэтому мы критикуем День Победы», добавил он.

Особенно глупо, по словам вице-спикера, критика праздника выглядит из уст потомков ветеранов.

#9 мая #День Победы #госдума рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Лидеры стран бывшего СССР собрались на трибуне рядом с Путиным на параде Победы

9 мая 2026
Минниханов: С каждым годом мы все больше осознаем значение великой Победы

Минниханов: С каждым годом мы все больше осознаем значение великой Победы

9 мая 2026
Новости партнеров