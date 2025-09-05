Кристофер Ву официально стал футболистом «Спартака»

Фото: spartak.com

Камерунский защитник Кристофер Ву официально стал игроком московского «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых». Сообщается, что контракт рассчитан на четыре сезона. Ву уже выбрал третий номер.

«Добро пожаловать в «Спартак», Кристофер!» – говорится в публикации «Спартака».

Ранее 23-летний футболист выступал за французский «Ренн», куда перешел в сентябре 2022 года. В прошлом сезоне Кристофер сыграл за «Ренн» в 21 матче во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Согласно информации Transfermarkt, футболист оценивается в € 6 миллионов.