Кристофер Нолан назвал свой любимый фильм 2024 года: Лучшие долгожданные сиквелы

Лауреат премии «Оскар» режиссер Кристофер Нолан назвал «Гладиатор 2» своим любимым фильмом в 2024-го. Его комментарий был опубликован на портале Variety.

«В первом «Гладиаторе» Ридли Скотта (режиссер картины) Максимус спрашивает нас: «Разве вам не интересно?», и мы сталкиваемся с истиной того, почему мы посещаем Колизей через фильм. Скотт знает, что мы там не для того, чтобы проникнуть в римскую культуру; мы там, чтобы увидеть наши собственные темные желания на удобном расстоянии. Но он слишком опытный режиссер, чтобы попасться на параллелях с нашим временем. Он позволяет миру «Гладиатора 2» говорить самому за себя, в очередной раз показывая нам, кто мы есть, просто приглашая нас насладиться безумной инфляционной поездкой. Почему в Колизее есть акулы? Потому что мы требуем их, и Скотт мастерски дает их нам. Когда он показывает, как игры используются для манипулирования общественным мнением, мы не можем не видеть тени нашей собственной публичной арены, спроецированные на песок», - подчеркнул Нолан.

По словам режиссера, как и лучшие долгожданные сиквелы, «Гладиатор 2» должен быть ремейком и сиквелом в одном, а также свидетельством гениальности Ридли Скотта.

«Скотт повышает игру с постановкой своего действия — его невероятная, гипернаблюдательная, многокамерная мизансцена (столь отличающаяся от оригинала) мастерски сводит действие в четкую и потрясающую последовательность за последовательностью. Эффект заключается не только в развлечении, но и в том, чтобы подтолкнуть нас к осознанию тем фильма. Мало кто из режиссеров когда-либо работал так незаметно на нескольких уровнях. В фильмах от «Бегущего по лезвию» до «Тельмы и Луизы» и «Гладиатора II» визуальная плотность искусства Скотта служит фоном для его базовой тематической ясности», - комментирует Нолан.

Нолан добавил, что вклад Скотта в эволюцию кинематографического повествования должным образом так и не признали.

«Визуальные инновации, которые он и его коллеги-режиссеры из британской рекламной индустрии 1970-х годов привнесли в кино, часто отвергались как поверхностные, но критики того времени упускали суть — роскошная съемка и скрупулезный дизайн привнесли новую глубину в визуальный язык фильмов, мизансцену, которая могла рассказать нам, как могут ощущаться изображенные ими миры. Это никогда не было так ясно, как в мастерском начальном кадре «Гладиатора 2», где рука Пола Мескаля нежно держит зерно, собранное с покачивающейся пшеницы оригинального фильма», - говорит Нолан.

Нолан – режиссер таких картин, как «Оппенгеймер», «Интерстеллар», «Начало», «Престиж», «Помни».