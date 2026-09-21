Кристина Асмус показала совместные фото с Янковским из поезда Москва – Казань

Кристина Асмус вместе с Иваном Янковским находится в гастролях со спектаклем «Утиная охота». Актриса поделилась с подписчиками в соцсетях серией совместных снимков с коллегой, сделанных в двухэтажном поезде, следующем из Москвы в Казань.

Фото: соцсети Кристины Асмус

Публикацию Асмус сопроводила рассказом об отношениях героев спектакля, которых они с Янковским играют уже девять лет.

Артистка написала, что за этот срок они ссорятся, мирятся, бесшабашно любят, дают шансы, сходят с ума, соревнуются, кто первый скажет «стоп», вспоминают главный день в своей жизни, душат друг друга, празднуют новоселье, врут, прощают и не могут друг другом надышаться.

Асмус отметила, что за это время спектакль Московского драматического театра имени Н. В. Ермоловой прошёл уже около сотни показов. По словам актрисы, за годы существования постановки её героиня и персонаж Янковского меняются стремительно – вместе с ними меняются и сами артисты.