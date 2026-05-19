19 мая 2026 16:02

Криштиану Роналду поедет на свой шестой чемпионат мира в карьере

Фото: Ильнар Тухбатов / "Татар-информ"

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду включен в состав национальной сборной на чемпионат мира по футболу. Для пятикратного обладателя «Золотого мяча» предстоящий мундиаль станет шестым подряд в карьере.

Всего в состав сборной Португалии вошли 27 человек, но один из них должен быть исключен из заявки перед турниром, так как финальная заявка не может превышать 26 человек.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Влверхэмптон»), Рикардо Велью («Генчлербирлиги»).

Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеуш, Нуньеш, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Томаш Араужу («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нелсон Семеду («Фенербахче»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Невеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль‑Хиляль»), Саму Кошта («Мальорка»).

Нападающие: Франсишку Тринкау («Спортинг»), Рафаэл Леау («Милан»), Гонсалу Рамос («ПСЖ»), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (оба — «Аль‑Наср»), Педру Нету («Челси»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»).

На групповом этапе сборная Португалии сыграет с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

