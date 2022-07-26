Кристиан Нобоа объяснил, почему может покинуть «Сочи»

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа может не продлить контракт с футбольным клубом «Сочи».

Об этом бывший игрок «Рубина» заявил журналистам.

«Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера. Думал ли я уже о продлении контракта с «Сочи»? Я не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Нобоа «Спорт Экспресс».

Футболист из Эквадора впервые появился в российском футболе, подписав контракт с «Рубином». Также Нобоа выступал в «Зените», а за «Сочи» играет с августа 2019 года.