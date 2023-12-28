Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Криптобиржа Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря
Криптобиржа Binance попросила российских пользователей закрыть позиции до 29 декабря. Российским клиентам разослали последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств, сообщает РБК.
Биржа предупреждает, что с 29 декабря все открытые позиции будут постепенно закрывать. Россиян просят погасить все нерешенные обязательства, закрыть позиции и вывести средства на CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.
Отмечается, что письма направляют тем клиентам, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории РФ».
В конце августа Binance допускала вариант с полным уходом из России, затем в конце сентября криптобиржа объявила об уходе и о том, что заключила соглашения о продаже своего российского бизнеса компании CommEX.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»