Криптобиржа Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря

Криптобиржа Binance попросила российских пользователей закрыть позиции до 29 декабря. Российским клиентам разослали последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств, сообщает РБК.

Биржа предупреждает, что с 29 декабря все открытые позиции будут постепенно закрывать. Россиян просят погасить все нерешенные обязательства, закрыть позиции и вывести средства на CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.

Отмечается, что письма направляют тем клиентам, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории РФ».

В конце августа Binance допускала вариант с полным уходом из России, затем в конце сентября криптобиржа объявила об уходе и о том, что заключила соглашения о продаже своего российского бизнеса компании CommEX.

Многие страны ужесточили санкции против россиян, а компании покинули отечественный рынок в связи с проведением спецоперации, о начале которой в феврале 2022 года объявил Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что целью ВС РФ станет защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.