«Петр I прорубил окно в Европу, а мы через блокчейн и “крипту” прорубим окно в мир»

Форум «Криптополигон», посвященный теме регулирования рынка криптовалют в России, стартовал сегодня в казанском IT-парке имени Рамеева. О главных трендах и прогнозах экспертов на будущее – в репортаже «Татар-информа».

Айрат Хайруллин признал, что законодательство в области криптовалют все еще находится в стадии формирования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«ЦБ считает, что на криптовалюту можно покупать наркотики и оружие, а еще отмывать деньги»

Открыл мероприятие министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин. Он озвучил основную тему форума и главную проблему всей российской криптоиндустрии – госрегулирование. Министр признал, что законодательство в области криптовалют все еще находится в стадии формирования.

«Буквально два-три дня назад прошел большой финансовый форум, на котором шла дискуссия на уровне ЦБ в лице Эльвиры Набиуллиной, а также на уровне крупнейших российских банков. Среди них пока нет консенсуса в части использования цифровых валют таким образом, чтобы не нарушался финансовый порядок. Несмотря на это, мы в Татарстане приняли решение, что государство и криптосообщество должны находиться в диалоге. И наша задача – вместе с криптоэнтузиастами двигаться к прогрессу, который неизбежен», – заявил Хайруллин.

О том, как государство видит криптовалюты в настоящий момент и какие операции с ними разрешены, рассказал управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин.

«Что сегодня можно делать с криптовалютой в России, а что нельзя? Можно: выпускать крипту – быть эмитентом токена; владеть ею; использовать как инвестиционный механизм. Нельзя: оплачивать товары, работы и услуги; рекламировать предложения подобного использования криптовалюты», – перечислил эксперт.

Андрей Тугарин рассказал, как государство видит криптовалюты в настоящий момент и какие операции с ними разрешены Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если говорить об отношении государства к криптовалютам, то у разных институтов свой взгляд. К примеру, Госдума в 2021 году все же приняла единственный действующий закон, который регулирует цифровые валюты, – закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) и цифровых валютах (ЦВ).

«Это закон о правовом статусе криптовалют в России, который приравнивает их к имуществу. Но для каких целей у нас криптовалюта признается имуществом? Это исполнительные производства, банкротство, противодействие коррупции и противодействие отмыванию незаконных средств. Для всего остального «крипта» сегодня не является имуществом, официального правового статуса еще нет», – констатировал Тугарин.

В свою очередь, Минфин придерживается разрешительной политики: министерство не только считает, что криптовалюта должна быть на территории России, оно подготовило для этого несколько законопроектов, которые скоро окажутся на рассмотрении. В свою очередь Росфинмониторинг предпочитает сосредотачиваться только на противодействии отмыванию денег и финансировании терроризма.



«И, наконец, больше всего трудностей создает ЦБ: он считает, что на криптовалюту можно покупать наркотики и оружие, а еще отмывать деньги, полученные преступным путем. Эта позиция отображается в официальных документах Центробанка. Их доклады и публичные выступления не имеют никакой нормативно-правовой силы, и тут надо ориентироваться именно на то, что прописано в документах ЦБ», – констатировал эксперт.

Долгожданные законы о цифровых валютах, которые в муках прорабатывались российскими властями с 2016 года, могут быть приняты уже в 2022-м Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В скором времени у нас появится закон, который отдельно регулирует майнинг и отдельно – цифровую валюту»

Приглашенный на форум исполнительный директор РАКИБ (Российская ассоциация криптовалют и блокчейна) Александр Бражников озвучил оптимистичный прогноз: долгожданные законы о цифровых валютах, которые в муках прорабатывались российскими властями с 2016 года, могут быть приняты уже в 2022-м.

«На днях прошло совещание в Торгово-промышленной палате РФ по майнингу и криптовалютам с участием депутатов Госдумы, которые занимаются законотворчеством в этой области. Было сказано, что в течение двух недель два соответствующих законопроекта будут рассмотрены и уже в этом году приняты, – рассказал Бражников. – Еще полгода назад ЦБ вообще ни с кем не общался по этому поводу, но в последние месяцы они все же развернулись в сторону индустрии. Надеемся, произойдет что-то хорошее в этом отношении».

При этом эксперт отметил, что взгляд государства на устройство крипторынка несколько расходится с представлениями криптосообщества. К примеру, если говорить о российской криптобирже, то в понимании ЦБ это будет экспериментальная экономическая зона, в которую «зашьют» необходимые финансовые инструменты. Появятся сертифицированные обменники, через которые можно будет провести сделку, а после вывода средств заплатить налог 4-6%. Правда, Андрей Тугарин сильно сомневается в том, что система сможет отследить ООО или ИП, с которого в конечном счете должны будут взимать налог.

Александр Бражников отметил, что взгляд государства на устройство крипторынка несколько расходится с представлениями криптосообщества Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В скором времени у нас появится закон, который отдельно регулирует майнинг и отдельно – цифровую валюту. У нас, возможно, появится экспериментальный правовой режим (ЭПР) для криптовалют, а также возможность официально зарегистрировать в России криптобиржу, криптообменник или криптокошелек. Мы все очень давно ждем, надеюсь, это случится уже в этом году», – выразил надежду Тугарин.

В свою очередь Бражников заверил, что «все идет к завершению, к тому, что все будет нормально, поскольку депутаты сами все прекрасно понимают».

«Если мы этого не сделаем, то еще какая-то часть населения уедет из России. Сейчас зарабатывать деньги не так просто, как раньше. Реальный сектор экономики не в том состоянии, чтобы дать людям высокие зарплаты, а “крипта” и все, что с ней связано, многим людям дает шанс на то, чтобы заработать деньги. Если Казань – столица “криптанов” (криптоинвесторов), то Иркутск – столица майнинга. Там реально каждый второй в эту тему погружен. У бабушек-дедушек в сараях стоит оборудование. И это приносит им по 15-20 тыс. в месяц, – рассказал представитель РАКИБ. – В целом в эту “криптозиму” у нас всех есть шанс поднять деньги, сделать пользу для государства, для себя, и совместно сделать какой-то хороший продукт, на который будут смотреть во всем мире. Когда-то Петр I прорубил окно в Европу, а мы через блокчейн и “крипту” прорубим сейчас, в текущей ситуации, окно в мир».