Криопереноска для вакцины от Covid-19 и диплом Шаймиева: Нацмузей покажет достижения РТ

В Национальном музее Республики Татарстан готовится к открытию выставка «Время. События. Люди», приуроченная ко Дню России, который отмечается 12 июня. Посетителей познакомят со знаковыми достижениями Татарстана в разных областях (политике, экономике, науке, искусстве и спорте), которые сделали регион лидером среди субъектов РФ.

Модель «Камаза» – победителя ралли «Шелковый путь» Фото: © предоставлено Национальным музеем РТ

Криопереноска для доставки вакцины от Covid-19 (образец продукции завода «ПОЗИС»), комбинезон гонщика команды «КАМАЗ-мастер», пятикратного победителя ралли «Дакар» Эдуарда Николаева, лабораторные приборы знаменитых казанских ученых, авторов открытий в органической химии Александра и Бориса Арбузовых, экземпляр 1945 года ведущего научного журнала мира Journal of Physics об открытии в Казани физиком Евгением Завойским электронного парамагнитного резонанса. Часть экспонатов, подчеркивают музейщики, будет представлена впервые. Кроме того, специально к выставке часть экспонатов предоставит музей Госсовета Татарстана.

Маракасы из коллекции назиба Жиганова Фото: © предоставлено Национальным музеем РТ

«Церемонии открытия у выставки "Время. События. Люди" не будет. Но посетители смогут видеть более двухсот ее экспонатов с 10 июня и до 5 сентября по билетам в музей и по Пушкинской карте», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Национального музея РТ.

Помимо перечисленного здесь можно будет увидеть макеты нефтяной вышки, газотурбинной установки, производимых в Татарстане самолетов, вертолетов, кораблей; микроскоп и бинокль от Казанского оптико-механического завода, награду режиссера Марселя Салимжанова – кубок Международного театрального фестиваля «Науруз», концертный костюм солиста татарской оперы Хайдара Бигичева, графику и скульптуру Баки Урманче, нотные издания и японскую флейту композитора Назиба Жиганова, дирижерскую палочку Натана Рахлина и, например, личные шахматы первого в мире человека, который одновременно был мастером по шашкам и шахматам, – Рашида Нежметдинова.

Произведение Баки Урманче Фото: © предоставлено Национальным музеем РТ

Кроме того, будут представлены диплом первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева – почетного члена Международной академии бизнеса и удостоверение почетного члена Конгресса местных региональных властей Совета Европы Фарида Мухаметшина, спикера Госсовета РТ.