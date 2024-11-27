«Кринж и вайб»: для привлечения кадров работодателям посоветовали учить сленг «зумеров»

Талия Минуллина: «Сегодня безработица по отдельным муниципалитетам составляет 0,15-0,16%. Это критический уровень для инвестиционного развития»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня любой крупный инвестор задает вопрос: “А где мне взять персонал?”»

Лекция Андрея Макарова прошла в Национальной библиотеке РТ, ее организатором выступило Агентство инвестиционного развития РТ. На встречу пришли рекрутеры, работодатели и молодежь. В начале встречи руководитель АИР РТ Талия Минуллина обозначила проблему.

«Сегодня безработица по отдельным муниципалитетам составляет 0,15-0,16%. Это критический уровень для инвестиционного развития и в целом для развития экономики. Сегодня любой крупный инвестор, который приходит в нашу республику, задает понятный вопрос: “А где мне взять персонал? Мне нужно 700 человек, 2 тысячи человек”», – сообщила она.

Роботизацию из-за ее высокой стоимости может позволить себе далеко не каждое промышленное предприятие. Кадров не хватает в Татарстане и по всей России. И вопрос привлечения молодого поколения на производство стоит остро.

«На уровне Российской Федерации ведется много разговоров про миграционную политику. Мы стараемся привлекать персонал из других стран, стараемся удерживать его здесь», – заметила руководитель АИР.

Эксперты ищут разные пути решения проблемы – стараются вовлечь в экономику представителей «третьего» возраста, людей с ограниченными возможностями, мамочек в декрете и молодых людей.

«Мы думаем, как привлечь больше персонала, строим общежития, арендное жилье. Но на самом деле есть еще резервы. В принципе, грамотное перераспределение трудовых ресурсов внутри одного региона тоже может привести к определенному успеху», – отметила Минуллина.

В заключение руководитель АИР озвучила несколько вопросов.

«А все ли мы задействуем ресурсы и правильно ли мы разговариваем с теми людьми, которые у нас уже есть? А может, у нас ресурсов достаточно? А может быть, мы просто неправильно ими распоряжаемся? А может быть, мы просто не умеем вовлечь и увлечь молодое поколение нашей промышленностью?» – вопрошала Минуллина.

Лекция Андрея Макарова об управлении поколением Z прошла в Национальной библиотеке РТ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Крупнейшие компании не смотрят на дипломы – они не нужны, им не верят»

Андрей Макаров начал свою лекцию с заявления, что основная масса проблем в привлечении молодежи на предприятия кроется в сфере коммуникации.

«Руководители не умеют говорить», – сказал он.

Чтобы общаться с поколением Z, по мнению Макарова, нужно изучить его ценности, ожидания и мотивацию. Он пояснил, что под поколением понимает группу современников, обладающих общими мировоззренческими установками, сформированными в годы ранней социализации (12-16 лет) под воздействием культурных и исторических событий.

«Поколение Х, поколение Y, следующее поколение, мы еще не договорились, возможно, Альфа. Буквы случайные, их вбрасывали журналисты», – сказал Макаров.

Он сравнил молодежь с щупальцами, которые общество «выбрасывает в будущее», чтобы приспособиться к происходящим изменениям. Во время длительного выступления философ привел еще немало сравнений и метафор. Он обозначил проблему качества современного образования, заметив, что университеты «готовят молодых людей к миру, которого нет».

«Крупнейшие транснациональные компании больше не смотрят на дипломы, они не нужны, им не верят», – сказал лектор.

Поэтому крупные корпорации вынуждены открывать свои университеты. В новом мире нужно подтверждать свои навыки не бумагами, а прохождением тестов. Из-за того, что программы «ужасные», студенты не ходят на лекции, а школьники – на уроки. По мнению Макарова, образовательный контент оторван от среды детей и подростков, «которые сформировались в интернете».

Председатель регионального отделения Российского общества интеллектуальной истории (еще одна ипостась спикера) также раскритиковал уроки в старших классах школы, которые тратят целых два года на «натаскивание детей на ЕГЭ». В качестве возможной альтернативы он предложил брать всех выпускников в вузы без разбора и отчислять после первого курса по итогам экзаменов.

Макаров считает, что поколение Z – настоящее и будущее работодателей, поэтому последним нужно учить язык, на котором разговаривает молодежь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чтобы пошел этот вайб, проведите в цехах концерт: слэмы, рок, рэперы»

На протяжении двух часов Макаров объяснял, какая у «бесчувственных романтиков», а именно так он называет поколение Z, тонкая душевная организация, рассказывал про ценности и модели коммуникации «котиков», периодически разбавляя лекцию словами из молодежного сленга: «кринж», «вайб», «треш», «краш», «жиза», «ливать» – и другими.

Между тем Макаров считает, что поколение Z, а это те, кому сейчас до 28 лет, – настоящее и будущее работодателей, поэтому последним нужно учить язык, на котором разговаривает молодежь, а также разбираться в вопросах психологии.

«Низкая безработица – здорово! Но для инвесторов не здорово. Почему? Потому что нет конкуренции на рынке труда. Низкая она еще и потому, что есть демографические ямы, смертность, в том числе среди молодежи», – сказал философ.

Макаров также заметил, что зарплаты растут больше, чем МРОТ, а это значит, что «общество сытое, голода нет».

«Почти у каждой семьи есть жировая прослойка», – подчеркнул профессор.

Поэтому молодежь не хочет работать в 14 лет, надеется на родительский кошелек. Как же привлечь молодых в экономику и на промпредприятия? Вопреки ожиданиям зала, Макаров так и не дал на это конкретного ответа.

Лишь напоследок в беседе с журналистами он кое-что посоветовал работодателям.

«Нужна какая-то должность или специалист, который будет выполнять функции посредника. Грубо говоря, переводчика с Z на другой язык. Я бы нанял Зета для Зетов не как консультанта, а как некоего куратора», – сказал Андрей Макаров.

Кроме того, он заметил, что поколение Z – «эстетически ориентированное, молчаливое» и ему «не хватает признания».

«Нужно говорить на его языке. Найти место, где он говорит, – в курилке или в переписке», – посоветовал профессор.

Для наглядности он привел такой пример: на одном из крупных автозаводов наняли специалиста для занятий логикой со всеми рабочими.

«Корпоративы теперь в форме лекций, просмотра фильмов. Думаю, что с работниками промышленных предприятий нужно себя вести не хуже, чем с офисными работниками», – сказал философ.

Макаров озвучил еще одну интересную рекомендацию.

«Чтобы пошел этот вайб, проведите в цехах концерт: слэмы, рок, рэперы. Это называется “намоленное пространство”, я сейчас об этом книгу пишу. Вы знаете, что с пространством нужно правильно себя вести? Если вы входите в новое пространство, ни в коем случае, хотя бы в первый час, нельзя там поругаться, налипнет на стены», – сказал он.

А еще ученый заметил, что пространства нужно «осваивать, разворачивать там события, которые оставались бы на стенах». К примеру, подтягивать подкастеров и блогеров, «пристегивать символический капитал».

«Есть финансовый капитал, а есть символический. Символический капитал – признанность в лайках, перепостах, комментариях и в предложениях в личку», – пояснил он.