«Криминал трепетал, услышав его имя»: в Челнах простились с экс-главой УВД города

Днем в воскресенье, 12 февраля, Челны потрясла новость – на 57-м году жизни не стало бывшего главы УМВД России по Набережным Челнам, советника генерального директора КАМАЗа Файзуллы Хусниева. Предварительная причина смерти «грозы челнинского криминала» – инфаркт. О том, каким запомнился главный сыщик Автограда, – в материале «Татар-информа».

Вчера на 57-м году жизни скончался бывший глава УМВД России по Набережным Челнам, советник генерального директора КАМАЗа Файзулла Хусниев

Фото: nabchelny.ru

Он – легенда полиции Челнов

Имя Файзуллы Хусниева в Челнах знает, пожалуй, каждый. 28 лет он отдал служению закону, пройдя поэтапно карьерную лестницу – от патрульного до главы УВД Челнов, где прослужил с 2003 по 2013 год. Это время было непростым для города – отголоски 90-х, разгул преступности, разгром челнинских ОПГ. Работы было не просто много, а очень много. Но Файзулла Хусниев никогда не пасовал перед трудностями, доводя каждое дело до конца. На время работы Хусниева пришлось и одно из самых страшных преступлений в Автограде – похищение и жестокое убийство Василисы Галицыной. Благодаря его четкому руководству и координации не только полицейских, но и волонтеров, найти убийцу малышки удалось в кратчайшие сроки.

Проститься с бывшим главой УВД пришли сотни людей Фото: © Христина Балобанова

Легенда – именно так говорят про Файзуллу Хусниева те, кто был с ним знаком. Сегодня проститься с бывшим главой УВД Челнов пришли сотни людей – семья, друзья, коллеги и просто неравнодушные челнинцы, которые решили проводить в последний пусть легендарного начальника полиции.

«Это для нас большая утрата, а для меня повторная, я недавно потеряла мужа. Мои соболезнования семье, друзьям. Это был очень хороший человек. Не совру, если скажу, что это огромная потеря для города. Сложно подобрать слова, кроме соболезнований», – еле сдерживая слезы, сказала вдова близкого друга Файзуллы Хусниева Венера Садыкова.

Асгат Сафаров: «Для меня он всегда был настоящим офицером, профессионалом» Фото: nabchelny.ru

Асгат Сафаров: «Тогда с Челнами мог справиться только он, и он справился»

Проводить в последний путь Файзуллу Хусниева приехал бывший министр внутренних дел Татарстана, а ныне Руководитель Аппарата Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров. С трудом справляясь с эмоциями, он начал свою речь с того, что говорить о Хусниеве в прошедшем времени – трудно.

«Как говорится, смерть выбирает самых лучших, дергает по одному. Наверное, Всевышнему и там нужны хорошие люди. Файзулла Фахрутдинович был не просто хорошим человеком, отцом, мужем, сыном, братом, другом, дедушкой. Для меня он всегда был настоящим офицером, профессионалом, отличным руководителем. В мою бытность [министром], я говорю со всей ответственностью, это был лучший начальник отделения МВД Татарстана», – особенно подчеркнул Сафаров.

По словам экс-министра, Хусниева всегда отличали смелость, мужественность, честность и порядочность.

«Благодаря его принципиальности мы смогли разобраться с ОПГ в Челнах, раскрыть огромное количество преступлений. Кроме того, у него хватало времени создавать условия для работы своих сотрудников – и обеспечивать их жильем, и решать бытовые проблемы. Когда выбирали руководителя МВД Челнов, он уже два года работал в Казани начальником, я ему сказал: ‘’Челны – один из самых сложных по криминальной обстановке городов республики, и тут справишься только ты’’. И мы не ошиблись», – продолжил Асгат Сафаров.

В конце речи бывший министр внутренних дел РТ отметил, что 10 лет Файзулла Хусниев верой и правдой служил Челнам. Стресс, бессонные ночи, сложнейшие задачи, которые приходилось ему решать, – все сказалось на его здоровье. И сердце не выдержало…



«Он выбрал пусть служения Родине»

«Сегодня в Челнах – большое горе. Ушел из жизни начальник УВД. Да, именно начальник, ведь бывших в этом деле не бывает». С этих слов начал свою речь градоначальник Челнов Наиль Магдеев. Он вспомнил, как простой деревенский парень Файзулла смог взять, казалось бы, недосягаемые высоты.

«Есть такая профессия – Родину защищать, людей оберегать. Он выбрал этот путь. Был прирожденный оперативник, до мозга костей знал свое дело. И то, что Челны сейчас активно развиваются, в этом большая заслуга именно Файзуллы. О нем ходили легенды, которые были полностью основаны на реальных событиях», – отметил Магдеев.

По словам мэра Автограда, с таких, как Хусниев, необходимо брать пример всем.

«Он навсегда останется примером для сотрудников УМВД. Примером, на который нужно ровняться. Память о тебе сохранится в сердцах челнинцев! Пусть земля будет пухом», – дрогнувшим голосом сказал Наиль Магдеев.



«Он мог стать генералом или министром, но посвятил свою жизнь Челнам»

Один за другим к трибуне подходили друзья и коллеги Файзуллы Хусниева. Нескрываемые боль и скорбь были в словах каждого, кто говорил последнее «прощай» грозе криминала Челнов.

Начальник Казанского юридического института МВД России Фоат Зиннуров отметил, что проститься с Хусниевым пришел практически весь город.

«Помню, как мы познакомились. Было около часа ночи. Я ответственный от УВД, Файзулла – от отдела полиции. Помню, он спускается – молодой, красивый, голубоглазый блондин. И мы стоим под покровом ночи, знакомимся. И я тогда понял, что передо мной стоит настоящий офицер, сыщик, будущий руководитель с большой буквы. Он мог стать и генералом, и министром. Но посвятил свою жизнь Челнам», – вспоминает Зиннуров.

Глава института отметил, что Хусниев отличался необыкновенной любовью ко всему, что делает – к семье, друзьям, работе, даже к преступникам он относился по-особенному.

«Друг мой, мне так жаль, что мы не так часто встречались. Мы будем помнить тебя. Спасибо, что ты был в моей жизни. Спи спокойно», – с дрожью в голосе произнес Зиннуров.

Следующим слово взял руководитель УВД Челнов Айрат Ханбиков.

«Большая утрата собрала нас в этом зале. Как часто бывает, когда человек уходит, только тогда мы начинаем видеть его дела, его прошедший путь. Файзулла в нашем ремесле был настоящим профессионалом. Прошел от сержанта патрульной службы до начальника УВД. При нем очень многое было сделано, построены дома… От имени коллектива, ветеранов, примите наши глубочайшие соболезнования. С большой болью и сожалением. Прощайте, Файзулла», – с нескрываемой болью сказал Ханбиков.

Прощание с экс-начальником УВД Челнов продолжалось несколько часов Фото: © nabchelny.ru

«Криминал трепетал, услышав его имя»

Слова соболезнования семье и родным сказал бывший руководитель УФСБ по Набережным Челнах Сирень Галиакберов.

«Я горжусь, что был такой человек. Он оставил огромный след в нашем городе. Весь криминал трепетал, когда слышали его имя. Это достойное имя! Родные, близкие, мы горды тем, что рядом был такой человек. Жалко потерять такого человека!» – коротко произнес Галиакберов.

Прощание с экс-начальником УВД Челнов продолжалось несколько часов. Похоронили Файзуллу Хусниева в родном селе в Рыбно-Слободском районе республики. Рассказы о грозе криминала Челнов еще много лет будут передаваться из поколения в поколение, становясь настоящей летописью правопорядка Автограда.

