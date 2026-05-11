Крикунов рассказал, как «Ак Барс» может справиться с Радуловым

Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов заявил, что казанскому клубу необходимо придумать противоядие против лидера ярославского «Локомотива» Александра Радулова. По словам эксперта, это необходимо для победы в финальной серии Кубка Гагарина.

«Радулов – сильный хоккеист, но «Ак Барс» тоже непростая команда. Могут, например, перекрыть его, закрыть его звено, кто-то возьмет на себя эту ответственность. Посмотрим, как будет. У Казани много хороших и достойных ребят. Сильный состав, они шли к этому, подбирали людей. Тот же Анвар многое перенес: команда прыгала по турнирной таблице регулярного чемпионата то вверх, то вниз. Зато в плей-офф «Ак Барс» преобразился. Сейчас всё очень стабильно, это совсем другая команда, ее не лихорадит», – приводит слова Крикунова «Чемпионат».

Также специалист сравнил голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова с вратарем «Локомотива» Даниилом Исаевым.

«Исаев немножко посильнее изначально, но Билялов, повторюсь, сейчас выглядит очень уверенно. В чемпионате мог запустить, а в плей-офф успевает всё перекрыть и поймать. Тимур нынче играет на уровне Даниила», – считает Крикунов.



Первый матч финальной серии плей-офф КХЛ пройдет сегодня. «Локомотив» примет «Ак Барс» на своем льду. Начало встречи – в 14:30 по московскому времени.