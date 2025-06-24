Крикунов объяснил, почему «Локомотив» - команда уровня Ротенберга

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном назначении Романа Ротенберга наставником «Локомотива».

«Роман Ротенберг в «Локомотиве»? Это был бы интересный вариант. С его энергией он сделает клубную вертикаль ещё лучше и команды системы будут на ведущих ролях во всех лигах и турнирах, где выступают. Сильные стороны Романа Борисовича — развитие молодёжи, что он доказал во время многолетней работы в СКА. Посмотрите, сколько игроков, прошедших через СКА, играет в НХЛ — Подколзин, Мичков, Демидов, Панарин, Гавриков, Кузьменко, Хуснутдинов, Никишин…

Причём, многие на ведущих ролях. Тот же Подколзин забил в финале Кубка Стэнли больше Макдэвида, а ведь многие с усмешкой воспринимали, когда Роман их сравнивал. Такие клубы, как «Локомотив» — это уровень Ротенберга. Там он усилит работу структуры. А в такие, как «Витязь», ему точно идти не надо, нужна организация серьёзнее», – передает слова Крикунова AllHockey.Ru.

Напомним, «Локомотив» покинул главный тренер Игорь Никитин. Он возглавлял команду с 2021 года. В сезоне 2024/25 «железнодорожники» впервые в истории взяли Кубок Гагарина. В решающей стадии ярославцы победили «Трактор» (4-1).

Ротенберг возглавлял СКА с 2022 года. Под его руководством «армейцы с Невы» дважды дошли до финала конференций, где во всех случаях уступили ЦСКА. В минувшем сезоне петербуржцы вылетели в первом раунде от московского «Динамо» (2-4).