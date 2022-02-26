Крикунов о перспективах рижского «Динамо»: Латвия понизит свой хоккейный уровень

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, возможен ли выход его команды из Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-наставник казанского «Ак Барса» (1999–2001, 2011–2012), нижнекамского «Нефтехимика» (2001–2004, 2008–2011, 2013, 2014–2016), заслуженный тренер России и Беларуси заметил, что в случае выхода рижского «Динамо» из КХЛ уровень латвийского хоккея понизится. Специалист возглавил клуб в нынешнем сезоне.

«В Латвии вон тоже разговоры идут о выходе рижского „Динамо“ из КХЛ. Причем это решение будет исходить от Правительства, а не от клуба. Шансы „50 на 50“. У них настроение — что „за речкой“ решат. Скажут США хлопать — хлопают, скажут хохотать — хохочут, скажут плакать — плачут», — уверен Крикунов.

«Сама Латвия понизит свой хоккейный уровень. И через три года будет играть там, где Эстония сейчас играет, там, где уже на коньках кататься толком не умеют», — добавил наставник рижан.