Крикунов о назначении Козлова в «Динамо»: Он созрел для роли главного тренера

Фото: dynamo.ru

Экс-наставник «Динамо» и «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал назначение Вячеслава Козлова на пост главного тренера «Динамо». Ранее московский клуб объявил об отставке Алексея Кудашова, возглавлявшего команду с 2021 года.

«Думаю, что Вячеслав Козлов созрел для роли главного тренера и может работать на этой должности, а пока его сделали исполняющим обязанности. Самое главное, что он сам профессионально играл в хоккей на высочайшем уровне, знает всю специфику работы, имеет хороший контакт с ребятами. Слава долго выступал в Северной Америке, выигрывал Кубок Стэнли, поэтому для иностранцев он тоже авторитетный и известный человек», – сказал Крикунов «Чемпионату».

Отметим, Козлов долгое время входил в тренерский штаб Алексея Кудашова и отвечал за игру нападающих и реализацию большинства в «Динамо».

Напомним, что в мае 2025 года Виктор Козлов был назначен главным тренером «Сочи», но через 1,5 месяца был уволен на тот момент генеральным директором клуба Игорем Григоренко. На пост сочинского клуба взошел 75-летний Владимир Крикунов, которого в течение сезона на тренерском мостике сменил Дмитрий Михайлов.